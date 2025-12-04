به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نوشتهٔ اولیورا پتروویچ و ترجمهٔ بابک حافظی، با پیشنهاد و حمایت اندیشکدهٔ امید و از سوی نشر ترجمان منتشر شده است. این اثر با رویکردی بینفرهنگی و مبتنی بر پژوهشهای سال ۲۰۲۲، میتواند منبعی مهم برای مربیان، پژوهشگران و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی کودک باشد.
«طراحی پژوهش و کار میدانی: منطق و روش»، «ادراک و نگرش کودکان نسبت به آموزش مذهبی مدرسه»، «یافتههای مصاحبه»، «فهم مذهبی روزمره: آزمون استدلال طبیعی الهیاتی»، «تصور کودکان از خدا: روزمره و مبتنی بر آموزشهای مذهبی»، «ادراک معلمان از تواناییهای کودکان خردسال در یادگیری آموزشهای مذهبی» و «فهم مذهبی در سالهای اولیهٔ زندگی: آنچه آموزش مذهبی میتواند از کودکان خردسال یاد بگیرد» از جمله بخشهای مختلف این کتاب به شمار میرود.
همچنین مباحث مطرحشده در این کتاب همراه است با فهرست نمودارها و تصاویر، فهرست جداول، پینوشتها، منابع، فهرست نامها، فهرست اصطلاحات و نمایه.
این کتاب قصد دارد پیشنیازهای مفهومی لازم برای یادگیری آموزشهای مذهبی توسط کودکان خردسال را شناسایی کرده و چالشهایی را که کودکان و معلمان در فرآیند آموزش مذهبی با آن مواجهاند، به روشنی بیان کند.
کتاب روانشناسی و آموزش مذهبی بر پایهٔ پژوهشی انجامشده بر روی ۴۳۱ کودک پنج تا هفتساله از مدارس مختلف ــ مذهبی و غیرمذهبی ــ و ۴۷ معلم از همان مدارس، دیدگاهی بینشبخش دربارهٔ آموزش مذهبی به کودکان خردسالتر مطرح میکند و با ارائهٔ شواهد آماری میکوشد این باور را زیر سؤال ببرد که کودکان خردسال توانایی لازم برای مفهومپردازی انتزاعی دربارهٔ خدا را ندارند.
اطلاعات بهدستآمده از این کودکان و معلمان آنان، از وجود تفاوتی اساسی پرده برمیدارد؛ تفاوت میان ادراک معلمان از تواناییهای مفهومی کودکان خردسال برای یادگیری آموزشهای مذهبی و تواناییهای واقعی این کودکان، که از پاسخهای آنان در سراسر پژوهش قابل تشخیص است.
نویسندهٔ کتاب، بر اساس شواهد ارائهشده، مدعی است دورههای تربیت معلم برای آموزش مذهبی در دورهٔ ابتدایی باید به گونهای طراحی شوند که بخش مهمی از آن به پژوهشهای معاصر روانشناسی تحولی اختصاص یابد؛ پژوهشهایی که ارتباط مستقیمی با تواناییهای مفهومی کودکان و فهم آنان از مفاهیم انتزاعی دارند.
این کتاب منبعی مطالعاتی ضروری برای دانشجویان و پژوهشگران رشتههای روانشناسی تحولی، آموزش مذهبی، آموزش معلمان، مطالعات آموزشی و انسانشناسی فرهنگی محسوب میشود.
در بخشی از این کتاب آمده است:
«تداوم بحث دربارهٔ آموزش مذهبی در مدارس بریتانیا نشان میدهد که استدلالهای ارائهشده برای گنجاندن این آموزشها در برنامهٔ درسی مدارس با آنچه باید باشد، فاصلهٔ بسیاری دارد. یکی از مناقشههای اصلی همواره مربوط به محتوای ایمانی و اعتقادی این دروس بوده است که در این خصوص، بهطور روزافزونی بر استفاده از سرفصلهای چندمذهبی برای همهٔ گروههای سنی تأکید میشود؛ موضوعی که اخیراً گزارش دین و جهانبینی کمیسیون آموزش مذهبی نیز آن را تأیید کرده است. همچنین یکی از بحثهای جدی این بوده است که آیا موضوع مذهب باید بهعنوان شاخهای از مطالعات اجتماعی، تاریخ یا ادبیات انگلیسی تدریس شود، یا اینکه مذهب نباید در برنامهٔ درسی گنجانده شود مگر آنکه خداناباوری نیز بهعنوان یکی از جهانبینیهای موجود به دانشآموزان آموزش داده شود.»
کتاب روانشناسی و آموزش مذهبی نوشتهٔ اولیورا پتروویچ و ترجمهٔ بابک حافظی در ۱۹۰ صفحه از سوی نشر ترجمان منتشر شده است.
نظر شما