تحقق هدف ۴۰ درصدی بودجه غیرشهریه ای در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان خراسان شمالی با حضور علی سروری مجد قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای شورای استان در بجنورد برگزار شد.

در ابتدای جلسه سروری مجد با گرامیداشت یاد شهید دکتر طهرانچی، بر ضرورت جهش در مسیر تحول، توسعه متوازن، ارتقای درآمدهای غیرشهریه‌ای براساس سند تحول و تعالی دانشگاه و نقش‌آفرینی خیرین تأکید کرد.

وی عملکرد واحدهای خراسان شمالی را «رو به جلو و امیدبخش» عنوان کرد و گفت: باید به ظرفیت‌های جدید درآمدزایی، توسعه مراکز نیکوکاری و اجرای کامل برنامه پنج‌ساله توسعه دانشگاه آزاد اسلامی توجه شود.

علی سروری مجد با اشاره به فضای هم‌افزا و پرانرژی دانشگاه آزاد خراسان شمالی اظهار کرد: خوشبختانه گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد این استان در بسیاری از شاخص‌ها روندی رو به رشد دارد.

وی افزود: اکنون در سال چهارم «برنامه تحول و تعالی» هستیم و تمام تلاش مدیریت دانشگاه آن است که اهداف تعیین‌شده در یک سال آینده به‌طور کامل محقق شود.

سروری مجد با اشاره به گزارش مراکز درآمدزایی واحد بجنورد گفت: این مراکز در آغاز مسیر هستند. براساس برنامه پنج‌ساله توسعه دانشگاه، تا پایان این دوره باید ۴۰ درصد بودجه واحدها از درآمدهای غیرشهریه‌ای تأمین شود و این هدف نیازمند برنامه‌ریزی، خلاقیت و شتاب بیشتر است.

وی تاکید کرد: مسیر پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی روشن است و تحقق اهداف توسعه‌ای تنها با جدیت مدیران، تلاش جمعی و همدلی در تمام سطوح ممکن خواهد بود. خوشبختانه در خراسان شمالی، این عزم و هماهنگی به‌روشنی دیده می‌شود.

قائم‌مقام دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با قدردانی از تلاش معاونت‌ها و واحدهای مختلف استان، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت استان، موفقیت قابل توجه در جذب دانشجو است. باید این موفقیت در تمام بخش‌ها، از پژوهش و فناوری گرفته تا فرهنگی، آموزشی و درآمدزایی، به‌صورت متوازن ادامه یابد.

وی تصریح کرد: گزارش‌های ارائه‌شده توسط رؤسای واحدهای استان و معاونت‌های بجنورد، نشان‌دهنده نگاه رو به آینده و برنامه‌محور بودن تیم مدیریتی خراسان شمالی است؛ نگاهی که می‌تواند این استان را به یکی از الگوهای توسعه در کشور تبدیل کند.

سروری مجد در پایان خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی همچون احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی واحد بجنورد، نیروگاه ۲۰۰ کیلوواتی مرکز جاجرم، کارگاه قطعه‌سازی و ماشین‌سازی، و همچنین طرح احداث زمین ورزشی، از جمله طرح‌هایی هستند که می‌توانند چهره دانشگاه را در حوزه اقتصادی و فناوری متحول کنند و امیدواریم با پیگیری جدی مدیران، این پروژه‌ها بررسی و عملیاتی شوند.