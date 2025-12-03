به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در آیین اختتامیه و جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری خراسان شمالی که عصر چهارشنبه در مجتمع تجاری طلای سفید بجنورد گفت: گام‌های نخستین برای برگزاری نمایشگاه بسیار خوب، ارزشمند و قوی برداشته شد و نقش دستگاه‌ها و مجموعه‌های دغدغه‌مند در این رویداد قابل تقدیر است.

وی افزود: دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که محصولات، دستاوردها و ایده‌های خود را عرضه کردند، نشان دادند که استان ظرفیت قابل توجهی برای حرکت در مسیر پژوهش و فناوری دارد.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه پژوهش جایگاه امنیت و آرامش توسعه یک جامعه است، گفت: همان‌طور که قلب در بدن وظیفه ایجاد حیات و نشاط را بر عهده دارد، پژوهش نیز قلب پیکره توسعه است و بدون آن هیچ عضوی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

نوری تأکید کرد: پژوهش نباید برنامه‌ای نمادین یا تشریفاتی باشد؛ پژوهش باید در لحظه‌لحظه کار مدیران حضور داشته باشد و مدیران اجرایی نباید حتی لحظه‌ای از اهمیت آن غافل شوند.

وی افزود: برای مسیر رشد و پیشرفت، تنها راه تکیه بر پژوهش، مطالعه و خرد جمعی است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ایده‌ها گفت: کمبود ایده نداریم، اما این ایده‌ها زمانی اثرگذار هستند که بخش حکمرانی و ساختارهای مدیریتی از آن‌ها حمایت کنند. این فرایند باید با پیوند «ایده»، «استعداد» و «حکمرانی» همراه باشد.

وی همچنین انتقاد کرد که برخی دستگاه‌ها نگاه حداقلی و سمبولیک به پژوهش دارند و یادآور شد: پژوهش ستون فکری و مسیرنمای دستگاه‌هاست و هرگونه غفلت در این حوزه مانع جدی رشد سازمانی خواهد بود.

استاندار خراسان شمالی افزود: اگر پژوهش کنار گذاشته شود، نمودار توسعه سقوط می‌کند و هیچ جهشی ممکن نخواهد بود و آنچه در نمایشگاه امسال مشاهده شد، انگیزه و استعداد چشمگیر جوانان بود؛ سرمایه انسانی بزرگترین ظرفیت استان است.

نوری با اشاره به نقش دانشگاه‌ها گفت: انتظار داشتیم بخش‌های تحقیق و توسعه (R&D) و دانشکده‌ها حضوری پررنگ‌تر و فعال‌تر داشته باشند و این موضوع باید در برنامه سال آینده با جدیت دنبال شود.