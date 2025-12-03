سند همکاری ستاد توسعه مهدویت و سازمان اوقاف در مسجد جمکران امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین امضا تفاهم نامه همکاری بین ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور با سازمان اوقاف و امور خیریه عصر امروز در حاشیه هشتمین اجلاسیه آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد.
حجتالاسلام یاسین حسینآبادی دبیر ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دستورکارهای مهم این اجلاس، ارائه گزارش برنامههای مهدوی در آستانهای مقدس و بقاع متبرکه بود.
وی افزود: ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار که دبیرخانه آن از شهریورماه ۱۴۰۳ در آستان مقدس مسجد جمکران شکل گرفته است، تدوین برنامههای اقدام پنجساله برای ۷۰ مجموعه و سازمان فرهنگی کشور از جمله آستانهای مقدس و بقاع متبرکه را در دستور کار قرار داده است.
حسینآبادی ادامه داد: در این اجلاس، نگاشت نهادی و برنامه اقدام پنجساله برخی از آستانهای مقدس و همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه آماده و ارائه شد و در همین راستا توافقنامه برنامه پنجساله مهدویت در سازمان اوقاف منعقد شد.
دبیر ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار تصریح کرد: این توافقنامه توسط قائممقام ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور و تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، حجتالاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد و نیز رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجتالاسلام والمسلمین خاموشی به امضا رسید.
وی خاطرنشان کرد: پس از امضای این سند، کارگروه اجراییسازی آن در سازمان اوقاف تشکیل خواهد شد که ریاست آن از سوی رئیس سازمان معرفی میشود و نماینده ستاد توسعه نیز در جلسات حضور خواهد داشت تا برنامههای سالانه سازمان اوقاف در حوزه مهدویت تنظیم و دنبال شود.
حسینآبادی با تأکید بر ضرورت هم افزایی دستگاههای فرهنگی گفت: بدون تردید اینگونه اسناد راهبردی و برنامهریزیهای منسجم پنجساله موجب جلوگیری از موازیکاریها در حوزه مهدویت و تحقق همکاری اثربخش میان دستگاهها خواهد شد و انشاءالله شاهد اقدامات ویژه و تحولات ملموس در عرصه ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار خواهیم بود.
