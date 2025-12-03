معاون فرماندار عسلویه: جاده «وفاق» گامی برای افزایش همدلی بین مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله قاسمی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از احداث جاده وفاق ضمن تشریح اهمیت این طرح برای شهرستان گفت: احداث جاده وفاق، نه تنها یک پروژه عمرانی بلکه اقدامی برای ایجاد وفاق، همدلی و تقویت ارتباطات مردمی میان دو شهر است.
معاون عمرانی فرماندار عسلویه افزود: با تکمیل این مسیر، زمان تردد شهروندان کاهش یافته و بسیاری از مشکلات رفتوآمد، بهویژه در ساعات پر رفت و آمد، برطرف خواهد شد.
شهردار نخل تقی نیز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی اظهار کرد: این پروژه یکی از مطالبات مهم مردم بوده و ما با همکاری فرمانداری و دستگاههای اجرایی تلاش کردهایم تا عملیات عمرانی آن در سریعترین زمان ممکن آغاز شود، جاده وفاق زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش دسترسیها و بهبود تعاملات اجتماعی میان مردم دو منطقه خواهد بود.
طبق اعلام تیم اجرایی، عملیات در فاز نخست شامل زیرسازی، تسطیح، اجرای لایههای پایه و احداث کانالهای دفع آبهای سطحی است و با پیشرفت مناسب، مراحل آسفالتگذاری نیز در ادامه اجرا خواهد شد.
پروژه جاده وفاق در صورت تکمیل، یکی از محورهای ارتباطی مهم شهرستان عسلویه خواهد بود و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و توسعه تعاملات اجتماعی میان مردم نخل تقی و عسلویه ایفا میکند.
