از تسهیل در صادرات تخته نرد تا موافقت با سند راهبردی صنایع دستی

خبرگزاری مهر_گروه جامعه؛ در این هفته جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با محوریت بررسی سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی برگزار شد؛ سندی راهبردی که طی ماه‌های اخیر با همراهی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و نخبگان این حوزه تدوین شده است و اکنون یکی از اسناد بالادستی اثرگذار حوزه صنایع‌دستی محسوب می‌شود.

این نشست با حضور ابوتراب طالبی، دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد و اعضا پس از طرح دیدگاه‌های کارشناسی، با کلیات سند و نسخه نهایی آن برای ارائه به هیئت دولت موافقت کردند.

ضرورت یکپارچگی سیاستی در زنجیره صنایع‌دستی

ابوتراب طالبی در این نشست با تاکید بر جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مزیت‌های پایدار فرهنگی و اقتصادی کشور، گفت: مدیریت این حوزه نیازمند چارچوبی منسجم، علمی و مبتنی بر حکمرانی واحد است. پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود هماهنگی میان حلقه‌های تولید تا صادرات، ظرفیت‌های این بخش را به‌طور کامل فعال نکرده است.

وی افزود: سند جامع ارائه‌شده، با تعریف ساختاری یکپارچه، فرآیند سیاست‌گذاری، حمایت، تنظیم‌گری، نظارت و توسعه بازار را در مسیر واحد قرار می‌دهد و هویت ایرانی با تاکید بر تنوع فرهنگی اقوام را در مرکز توجه خود دارد.

طالبی همچنین تاکید کرد: اجرای این سند، نقش تنظیم‌گری وزارت میراث‌فرهنگی را تقویت کرده و امکان همکاری نظام‌مند با سایر وزارتخانه‌های مرتبط را فراهم می‌سازد.

رویکرد نوین در سیاست‌گذاری صنایع‌دستی

در ادامه، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی با ارائه گزارشی تفصیلی از روند تدوین سند، آن را پاسخی به نیازهای واقعی جامعه صنایع‌دستی دانست.

توافق وزرای میراث فرهنگی ایران و تاجیکستان

وزیران میراث‌فرهنگی ایران و فرهنگ تاجیکستان در حاشیه مجمع آسیایی دیدار کردند و با تأکید بر پیوندهای تاریخی، نقشه‌راهی تازه برای همکاری‌های علمی، میراثی و گردشگری تدوین کردند.

در دیدار سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان با مطلوبه‌خان ستاریان، وزیر فرهنگ تاجیکستان، که در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا در شهر چونگ‌چینگ چین برگزار شد، دو طرف بر تقویت همکاری‌های فرهنگی، صیانت از میراث مشترک و گسترش تعاملات پژوهشی و گردشگری تاکید کردند.

در این نشست، سیدرضا صالحی‌امیری با تشریح ظرفیت‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان و نقش میراث مشترک در تحکیم روابط دو ملت گفت: بر اساس تاکید رئیس‌جمهوری، همکاری با تاجیکستان در اولویت ما قرار دارد و خوشحالیم که امروز فرصت گشودن فصل جدیدی از روابط فرهنگی میان دو کشور فراهم شده است.

وی در ابتدای دیدار با دعوت رسمی از وزیر فرهنگ تاجیکستان برای حضور در جشن نوروز در تهران افزود: تصمیم داریم وزرای فرهنگی و گردشگری کشورهای حوزه نوروز و برخی مهمانان ویژه را برای حضور در مراسم نوروز به تهران دعوت کنیم و این ظرفیت را در سال‌های آینده تا سطح اجلاس سران ارتقا دهیم.

تاکید بر میراث مشترک و سازوکارهای نوین صیانت

صالحی‌امیری با اشاره به پنج میراث ناملموس مشترک ثبت‌شده میان ایران و تاجیکستان، این عناصر را «سرمایه‌های تمدنی دو کشور» توصیف کرد و گفت: هرکدام از این میراث به‌مثابه نقطه اتصال فرهنگی میان دو ملت عمل می‌کنند و باید برای صیانت و معرفی مشترک آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از نسخ خطی، اسناد تاریخی و بناهای در معرض خطر پیشنهاد کرد: ایران آمادگی دارد ایده ایجاد سازوکار مشترک صیانت از میراث را در اجلاس مطرح کند. در صورت توافق، می‌توان نشست‌هایی منظم در سطوح مختلف وزارتی و تخصصی برگزار کرد که مسیر همکاری‌های عملی همچون استرداد آثار، ثبت‌جهانی مشترک و مقابله فرهنگی با قاچاق را تقویت کند.

استاد نامدار کاشی معرق ایران درگذشت

حسین مصدق زاده، استاد پیشکسوت کاشی معرق اصفهان، در این هفته درگذشت و در قطعه نام‌آوران باغ رضوان خاکسپاری شد.

عباس شیردل، رئیس اسبق اتحادیه صنایع دستی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علت درگذشت استاد مصدق زاده که یکی از مهم‌ترین پیشکسوتان هنر کاشی و معرق کاری ایران بود، کهولت سن و مشکلات جسمی ناشی از آن اعلام شده است. وی طی دو هفته گذشته در بیمارستان بستری بود.

میراث فرهنگی مجوز ساختمان تجاری کنار کاخ گلستان را داده بود

در این هفته معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۱۲ اعلام کرد: وزارت میراث فرهنگی مجوز احداث ساختمان در کنار کاخ گلستان را داده بود.

مجتمع تجاری که در محدوده تاریخی کاخ گلستان در حال ساخت بود پس از چند ماه از آغاز طرح با دستور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی متوقف شد.

رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در بازدید از این پروژه گفته بود: از عناصر اصلی اعتباربخشی به هویت تهران همین کاخ گلستان هست به هیچ وجه نباید کسی اجازه دهد در حریم این بنای تاریخی اتفاقی بیفتد و آن را تهدید کند.

علیرضا بهرامی معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۲ در این زمینه گفت: احتمالاً بحث بر سر قناتی هست که می‌گویند از اینجا رد می‌شود. ولی طبق مطالعات و نقشه‌های قناتی که ما داریم فاصله اش تا اینجا از حد غربی بین ۳۰ تا ۴۰ متر و از حد جنوبی حدود ۲۰ متر هست با این همه میراث فرهنگی آزمایش خاک و مطالعات تکنیک خواست تا بر اساس آن مطالعه کنند. به خاطر همین از ادامه کار جلوگیری شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۲ همچنین گفت: تمام مجوزها و استعلام‌ها از سوی میراث فرهنگی تأیید شده است.

وی افزود: در نامه میراث فرهنگی صراحتاً آمده که ارتفاع ۸ متر و احداث چهار طبقه زیر زمین مورد موافقت قرار گرفته است.

گذر تاریخی کمر زرین به ایستگاه ثبت ملی رسیده است

در این هفته مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب پرونده گذر تاریخی کمر زرین در شورای ثبت استان خبر داد و گفت: مقدمات ثبت ملی این گذر ارزشمند در حال نهایی شدن است.

امیرکرم زاده با اعلام خبر تصویب پرونده گذر تاریخی کمر زرین در شورای ثبت استان گفت: یکی از قدیمی ترین محورهای تاریخی بافت مرکزی شهر اصفهان با تکمیل مستندات کارشناسی و تهیه پرونده ثبتی، مسیر ورود به فهرست آثار ملی کشور را طی می‌کند.

وی توضیح داد: کارشناسان میراث فرهنگی طی ماه‌های اخیر با بررسی میدانی، برداشت وضع موجود، مطالعه پیشینه تاریخی و ثبت تصویری و نقشه‌ای، ارزش‌های معماری و فرهنگی گذر کمر زرین را ثبت و تحلیل کردند و این مجموعه اکنون تمامی معیارهای لازم برای بررسی در شورای ثبت ملی را داراست.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: پس از بررسی پرونده در شورای ثبت استان و تأیید ارزش‌های تاریخی این گذر، اسناد، نقشه‌ها، گزارش کارشناسی و مستندات تاریخی برای ارسال به شورای ثبت ملی آماده شده است و فرآیند اداری ملی شدن آن آغاز خواهد شد.

همکاری‌های فرهنگی ایران و چین وارد فصل تازه شد

وزیران میراث‌فرهنگی دو کشور چین و ایران با تأکید بر پروژه‌های عملی مشترک، راهکارهایی برای تعمیق همکاری‌های فرهنگی و گردشگری در آسیا مطرح کردند.

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان و «سون یِلی» وزیر فرهنگ و گردشگری چین در حاشیه دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا دیدار و گفت‌وگو کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی ایران با ابلاغ پیام رئیس‌جمهوری، بر تقویت و ارتقای روابط فرهنگی، گردشگری و میراثی میان دو کشور تاکید کرد و مجموعه‌ای از ابتکارات پیشنهادی را برای گشودن سرفصل جدید همکاری‌ها مطرح ساخت.

سیدرضا صالحی‌امیری در این دیدار با اشاره به جایگاه تمدنی دو کشور گفت: ایران و چین هر دو دارای عمق تاریخی و تمدنی هستند و باور دارم که باید همکاری‌های ما در حوزه فرهنگ بیش از گذشته توسعه یابد. وزارتخانه‌های فرهنگی دو کشور ظرفیت آن را دارند که تبادلات جدی‌تر و مؤثرتری شکل دهند.

وی ادامه داد: من حامل پیام دکتر پزشکیان برای شما و رئیس‌جمهور چین هستم. رئیس‌جمهوری ایران تاکید دارند که روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما بسیار مستحکم است و باید این استحکام در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز تقویت شود. انتظار دولت جمهوری اسلامی ایران این است که همکاری‌های فرهنگی ما وارد مرحله اجرایی و تعمیق‌یافته شود.

هیئت اجرایی ایکوم ایران انتخاب شد

رئیس ایکوم ایران از برگزاری انتخابات مجمع عمومی ایکوم ایران خبر داد و گفت: در این انتخابات هیئت اجرایی برای سه سال پیش رو انتخاب شد و قرار است این هیئت، رئیس جدید را نیز معرفی کند.

سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مجمع عمومی شورای ملی موزه‌های ایران (ایکوم) تشکیل شد و در این جلسه اکثریت اعضا حضور داشتند. برخی از این افراد به صورت وکالتی و برخی هم حضوری رأی دادند. بنا بر رأی آنها ۸ نفر به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شدند که ۴ نفر از اعضای قدیمی و ۴ نفر نیز اعضای جدید هستند. همچنین به پیشنهاد یکی از اعضا و موافقت بیشتر اعضا رأی به حضور من به عنوان عضو افتخاری ایکوم ایران دادند.

ایران بین‌المللی گردشگری ایروان

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ایروان در سالن همایش‌های «مریدین» برگزار شد. ایران نیز با هدف معرفی ظرفیت‌های گسترده خود در حوزه گردشگری فرهنگی، مذهبی، طبیعی و سلامت در این رویداد شرکت کرد.

محمد اسدی‌موحد، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان از غرفه ایران بازدید و از نزدیک در جریان نحوه معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور به بازدیدکنندگان قرار گرفت. این غرفه به همت دانشگاه هنر اسلامی تبریز برپا شده بود و بخشی از آن با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت، به نمایش کتاب‌ها، بروشورها و محتوای اطلاع‌رسانی توریستی اختصاص داشت.

از نکات قابل‌توجه این غرفه، ارائه مجموعه‌ای از صنایع‌دستی استان‌های مختلف ایران همچنین معرفی جاذبه‌های گردشگری به‌صورت دیجیتال بود؛ جایی که بازدیدکنندگان با اسکن کدهای QR، امکان دریافت اطلاعات درباره مقاصد گردشگری، و زیبایی‌های ایران را داشتند. این اقدام با استقبال بازدیدکنندگان ارمنی و شرکت‌کنندگان بین‌المللی مواجه شد و بسیاری از آنان بر جذابیت‌های سفر به ایران و تمایل برای تجربه این مقاصد تأکید کردند.

پیشنهاد ایران برای انتخاب سالانه «شهرهای دوستدار میراث» در مجمع ACHA

در این هفته سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) در شهر چونگ‌چینگ، به‌عنوان سخنران ویژه، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره آینده همکاری‌های آسیایی در حوزه میراث‌فرهنگی را تشریح کرد.

صالحی‌امیری در ابتدای سخنان خود با قدردانی از دولت چین و وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور، «سون یلی»، گفت: آسیا قاره‌ای با تاریخی چند هزار ساله و سرزمین تمدن‌های بزرگ است؛ قاره‌ای که در آن، دانش، هنر، فلسفه و معنویت در طول قرون بالیده و هر وجب از خاک آن روایت‌گر خلاقیت و پیوند انسان با طبیعت است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: ایران با هزاران اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و مجموعه‌ای کم‌نظیر از میراث‌جهانی، گنجینه‌ای بی‌بدیل از تمدن و آفرینش‌های انسانی در اختیار دارد؛ گنجینه‌ای که فرصت‌های ارزشمندی برای همکاری‌های علمی، حفاظتی و گردشگری در چارچوب ACHA ایجاد می‌کند.

ایران؛ عضو بنیان‌گذار و بازیگر فعال در ACHA

صالحی‌امیری با یادآوری نقش ایران در تأسیس این اتحادیه تاکید کرد: ایران مفتخر است که یکی از ده کشور بنیان‌گذار این اتحادیه است؛ نهادی که پلی میان گذشته و آینده و میان نسل‌هایی است که میراثی عظیم آفریده‌اند و نسل‌هایی که باید آن را پاس دارند.

صادرات «تخته‌نرد» بلامانع شد

پس از پیگیری‌های مستمر معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صادرات محصول صنایع دستی «تخته‌نرد» با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، بلامانع اعلام شد.

مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های گسترده معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با دستگاه‌های ذی‌ربط، خوشبختانه صادرات کالای ارزشمند «تخته‌نرد» به‌عنوان یکی از نمادهای اصیل صنایع‌دستی ایران، آزاد و بلامانع اعلام شد.

این تصمیم مهم پس از بررسی‌های دقیق و جلسات متعدد با سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط به‌دست آمد و بخشنامه رسمی آن از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.

این اقدام گامی بزرگ در راستای سیاست‌های کلان دولت برای رفع موانع صادراتی، تسهیل تجارت خارجی و حمایت همه‌جانبه از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی است. امیدواریم با اجرای کامل این بخشنامه از سوی گمرکات و ادارات بازرگانی سراسر کشور، شاهد جهش چشمگیر صادرات تخته‌نرد، تقویت اشتغال پایدار در کارگاه‌های تولیدی و افزایش سهم صنایع‌دستی ایران در بازارهای جهانی باشیم.

نخستین پارک‌موزه هنر کشور در پردیس موزه‌ای رامسر ایجاد می‌شود

تفاهم‌نامه همکاری بین مؤسسه فرهنگی موزه‌ها و یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به امضا رسید و راه‌اندازی نخستین پارک‌موزه هنر ایران اولین گام این همکاری است.

تفاهم‌نامه همکاری بین مؤسسه فرهنگی موزه‌ها و یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای سیاست‌های کلان در زمینه تقویت گردشگری فرهنگی، گسترش ارتباط میان هنر و طبیعت و ایجاد بسترهای نوین برای تجربه هنر در محیط‌های عمومی منعقد شد. بر اساس مفاد آن، اجرای چند طرح ملی در دستور کار طرفین قرار گرفته که راه‌اندازی نخستین پارک‌موزه هنر ایران در مجموعه پردیس رامسر به عنوان گام نخست این همکاری اعلام شد.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، حمیدرضاسلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها ضمن تأکید بر اهمیت این همکاری گفت: این اقدام برای نخستین‌بار در کشور، پیوند میان گردشگری، طبیعت و هنر ایرانی را به شکلی ملموس ایجاد می‌کند. پردیس رامسر با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی و فرهنگی، مکان مناسبی برای شکل‌گیری پارک‌موزه هنر خواهد بود تا در کنار فضاهای تفریحی، امکان تجربه‌ی حضوری و تعاملی هنر برای عموم مردم فراهم شود.

وی افزود: این پروژه می‌تواند به الگویی نوین برای ایجاد فضاهای هنری در شهرهای توریستی تبدیل شود و به بازتعریف مفهوم گردشگری فرهنگی در ایران کمک کند.

روزی یک تخت می‌سازیم

وزیر میراث‌فرهنگی سیاست‌های راهبردی دولت در مواجهه با شرایط منطقه را تشریح کرد و گفت: در حوزه هتلداری تلاش می‌کنیم هر روز یک تخت جدید به ظرفیت کشور اضافه شود.

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست با تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری کشور، با ترسیم تصویری روشن از شرایط پیش‌ِرو، سه سناریوی دولت برای مدیریت وضع منطقه را چنین بیان کرد: سناریوی نخست نه جنگ نه صلح، سناریوی دوم ثبات و سناریوی سوم بازگشت به شرایط بحران است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش محوری تشکل‌ها در حکمرانی حوزه گردشگری گفت: در سفرهای خارجی و ملاقات‌های رسمی، حضور یکی از رؤسای تشکل‌ها ضروری است. شما حلقه وصل ما با متن اجتماعی و بازوی قدرتمند مشورتی وزارتخانه هستید.

او افزود: اصل تعامل، گفت‌وگو و هم‌افزایی باید در میان تشکل‌ها محور قرار گیرد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر قوانین، وزارتخانه موظف به ورود و رفع ابهام است.

صالحی‌امیری با اشاره به اقدامات جاری در حوزه مالی و خدمات گردشگری اظهار کرد: پیگیر اصلاح عوارض خروج از کشور و بلیت موزه‌ها هستم و در این زمینه جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه داشته‌ام.

وی همچنین افزایش تقاضا برای ساخت هتل‌های پنج‌ستاره را نشانه امید و رونق دانست و گفت: در حوزه هتلداری تلاش می‌کنیم هر روز یک تخت جدید به ظرفیت کشور اضافه شود.