پیشنهاد ایران برای انتخاب سالانه «شهرهای دوستدار میراث» در مجمع ACHA

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴ در دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) در شهر چونگ‌چینگ، به‌عنوان سخنران ویژه، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره آینده همکاری‌های آسیایی در حوزه میراث‌فرهنگی را تشریح کرد.

صالحی‌امیری در ابتدای سخنان خود با قدردانی از دولت چین و وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور، «سون یلی»، گفت: آسیا قاره‌ای با تاریخی چند هزار ساله و سرزمین تمدن‌های بزرگ است؛ قاره‌ای که در آن، دانش، هنر، فلسفه و معنویت در طول قرون بالیده و هر وجب از خاک آن روایت‌گر خلاقیت و پیوند انسان با طبیعت است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: ایران با هزاران اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و مجموعه‌ای کم‌نظیر از میراث‌جهانی، گنجینه‌ای بی‌بدیل از تمدن و آفرینش‌های انسانی در اختیار دارد؛ گنجینه‌ای که فرصت‌های ارزشمندی برای همکاری‌های علمی، حفاظتی و گردشگری در چارچوب ACHA ایجاد می‌کند.

ایران؛ عضو بنیان‌گذار و بازیگر فعال در ACHA

صالحی‌امیری با یادآوری نقش ایران در تأسیس این اتحادیه تاکید کرد: ایران مفتخر است که یکی از ده کشور بنیان‌گذار این اتحادیه است؛ نهادی که پلی میان گذشته و آینده و میان نسل‌هایی است که میراثی عظیم آفریده‌اند و نسل‌هایی که باید آن را پاس دارند.

وی میراث‌فرهنگی را «روح و هویت جمعی ملل آسیایی» توصیف کرد و ادامه داد: میراث ما زبان مشترک ملت‌های آسیایی است؛ زبانی که از دل سنگ‌نوشته‌ها، آئین‌ها، موسیقی و هنرها برمی‌خیزد و از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌رود. حفاظت از این گنجینه مسئولیتی مقدس است که همه ما در قبال آن پاسخگو هستیم.

پیشنهاد ایران در مجمع ACHA: انتخاب سالانه «شهرها و روستاهای دوستدار میراث‌فرهنگی»

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان در بخش اصلی سخنان خود یک طرح ابتکاری در حوزه حکمرانی میراث‌فرهنگی در سطح آسیا ارائه کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم «انتخاب سالانه‌ی شهرها و روستاهای دوستدار میراث‌فرهنگی» به‌عنوان یک برنامه فراگیر در سطح قاره اجرا شود؛ طرحی که رقابت سازنده میان مناطق مختلف ایجاد کرده و مشارکت عمومی در حفاظت از میراث را تقویت می‌کند.

وی نقش مدیریت‌های محلی در تحقق این ابتکار را «کلیدی و تعیین‌کننده» خواند و افزود: شهرداران و مقامات محلی می‌توانند با جلب مشارکت جوامع محلی، تقویت حس تعلق و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسانه، گام‌های مؤثری برای حفظ و احیای آثار تاریخی و آئین‌های فرهنگی بردارند.

صالحی‌امیری در ادامه تاکید کرد: این انتخاب سالانه بستری برای تبادل تجربه‌ها و گسترش الگوهای موفق در سراسر آسیا ایجاد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از همه ابزارهای فرهنگی برای انتقال ارزش‌های میراث به نسل‌های آینده بهره گرفت. هنر، مؤثرترین و ماندگارترین زبان گفت‌وگو میان فرهنگ‌هاست و می‌تواند حس مشارکت عمومی را تقویت کند.

تمرکز بر جوامع آسیب‌پذیر آسیا

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت حمایت از میراث در خطر خاطرنشان کرد: همان‌گونه که اعضای یک خانواده در سختی‌ها حامی یکدیگرند، ما نیز باید از میراث در خطر، به‌ویژه در جوامع محروم‌تر حمایت کنیم. پیشنهاد می‌کنم در انتخاب‌های سالانه، اولویت بر پایه میزان آسیب‌پذیری جوامع تعیین شود. پایداری قاره آسیا در گرو پایداری تک‌تک آسیایی‌هاست.

تأمین مالی؛ نیازمند مشارکت دولت‌ها، مردم و بخش‌خصوصی

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تأمین منابع مالی و پشتیبانی فنی این مأموریت بزرگ تنها با هم‌افزایی مردم، دولت‌ها، بخش‌خصوصی، شرکت‌های فناورانه، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ممکن است. باید از روش‌های خلاقانه تأمین مالی نیز بهره گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی کشورمان در پایان سخنان خود اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد در تدوین سازوکار اجرایی این طرح و توسعه برنامه‌های مشترک در سطح منطقه‌ای مشارکت کند. باور داریم که با همت و تعهد کشورهای عضو، می‌توانیم میراث آسیایی را حفظ کرده و آن را با افتخار به جهانیان معرفی کنیم.