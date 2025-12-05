  1. سیاست
پزشکیان: روابط ایران و تایلند بر پیوندهای دیرینه ۴۰۰ ساله استوار است

رئیس جمهور کشورمان در پیام‌های جداگانه‌ای به پادشاه تایلند و نخست‌وزیر این کشورگفت: پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و تایلند بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در پیامی به «ماها واجیرالوتگکورن» پادشاه تایلند، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی پادشاهی این کشور به وی، خانواده سلطنتی و ملت بزرگ کشورش، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود قرار دارند، ولی پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد. حضور ایرانیان به عنوان مشاوران برجسته در دربار پادشاهی آیوتایا، پایه‌گذار اعتماد و احترام متقابل میان دو ملت گردید و میراث فرهنگی برجای گذاشت که تا امروز الهام‌بخش همکاری‌های دوستانه است و اطمینان دارم این مسیر تاریخی همچنان در جهت رفاه دو ملت و در راستای تحکیم صلح و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه خواهد یافت.

رئیس‌جمهور همچنین در پیامی به همین مناسبت به «آنوتین چارن ویراکول»، نخست‌وزیر پادشاهی تایلند اظهار کرد: روابط ایران و تایلند که بر پیوندهای دیرینه ۴۰۰ ساله استوار است، در سال جاری، هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرد. امیدوارم با توجه به سوابق تاریخی دو ملت و ظرفیت‌های موجود، شاهد توسعه و تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌ها در تمامی عرصه‌های مورد علاقه باشیم.

نفیسه عبدالهی

