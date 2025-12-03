به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با رسانه ها اظهار کرد: بسیاری از مشکلات امروز مطبوعات و نشریات چاپی مختص یک استان یا حتی ایران نیست، بلکه معضل جهانی است.
وی افزود: با گسترش فناوریهای ارتباطی، روزنامههای چاپی در سراسر دنیا با کاهش مخاطب و افت درآمد روبهرو شدهاند.
معاون وزیر ارشاد تأکید کرد: روزنامهنگاری در ایران، همانند بسیاری از حوزههای دیگر، وارداتی بوده و ما هنوز نتوانستهایم سازوکارهای بومی درآمدزایی و مدلهای اقتصادی پایدار برای آن تعریف کنیم.
نوروزپور ادامه داد: در حالی که در تاریخ مطبوعات جهان، نشریات معتبر عمدتاً با پشتوانه حزبی یا سیاسی فعالیت کرده و مسیر درآمدی روشنی داشتهاند، این بخش از چرخه در ایران شکل
نگرفته است.
وی با اشاره به ماهیت سیاسی و بینرشتهای رسانه در جهان خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار اقتصادی رسانهها اصلاح نشود و مدل درآمدی مشخصی برای نشریات تعریف نگردد، مشکلات امروز همچنان باقی خواهد ماند.
دنیا به سمت روزنامهنگاری حل مسئله میرود
معاون رسانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سابقه طولانی خود در حوزه مطبوعات گفت: من از دل تحریریه برخاستهام. از سال ۱۳۷۷ در روزنامه ابرار فعالیت خود را آغاز کردم، به همین دلیل، دغدغههای شما را با گوشت و پوست و استخوان درک میکنم.
نوروزپور با اشاره به تغییرات جهانی در صنعت رسانه و کاهش مخاطبان نشریات چاپی گفت: مشکلات امروز مطبوعات فقط مختص ایران نیست؛ این یک چالش جهانی است. از زمانی که فناوریهای نوین رشد کردند، نشریات چاپی در سراسر دنیا با افت مخاطب روبهرو شدند.
وی با اشاره به محدودیتها در حوزه سرگرمی و تأثیر آن بر رسانهها افزود: یکی از مسائل مهم کشور، نبود صنعت سرگرمی است. رسانههای بزرگ دنیا بخشی از درآمد و مخاطب خود را از سرگرمی تأمین میکنند؛ اما ما محدودیتهایی داریم که اجازه نمیدهد مردم را سرگرم کنیم و همین موجب میشود فضای مجازی جذابتر بهنظر برسد.
معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه درباره آگهیهای دولتی گفت: پنج سال پیش مصوبهای وجود داشت که آگهیهای دولتی از روزنامهها حذف و به سامانهها منتقل شود. با پیگیریهای متعدد اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد، زیرا خاموش شدن چراغ رسانههای چاپی به نفع کشور نیست. اکنون نیز تلاش میکنیم مجدداً این مصوبه تمدید شود.
نوروزپور با اشاره به ضرورت بهروزرسانی رسانهها گفت: اینکه فقط به نسخه چاپی بچسبیم کارآمد نیست. اگر رسانهای وارد فضای دیجیتال نشده، تولید محتوای اجتماعی نکرده و با فناوریهای نوین همراه نشده، خودش مقصر است. دنیای امروز منتظر کسی نمیماند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم مقابله با «باجگیرهای رسانهای» گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از نام رسانه، با تهدید و اخاذی وجهه این صنف را مخدوش میکنند. از مدیران رسانه استان میخواهم فهرست این افراد را محرمانه در اختیار ما بگذارند تا از مسیر حقوقی و نظارتی با آنان برخورد شود. ساحت اطلاعرسانی باید پاک بماند.
معاون رسانهای وزارت ارشاد با اشاره به اهمیت روزنامهنگاری مسئلهمحور خاطرنشان کرد: امروز دنیا به سمت روزنامهنگاری حل مسئله میرود. صرف انتقاد کردن فقط روان جامعه را خسته میکند. رسانه باید به حل مسائل کمک کند، نه اینکه مردم را ناامید کند. هرکدام از شما باید خود را ارتقا دهید و از ظرفیت هوش مصنوعی، فناوری نوین و دانش روز برای اثرگذاری بیشتر استفاده کنید.
