به گزارش خبرگزاری مهر، پنل تخصصی چالش‌های نظام ارتباطی صنعت بیمه با حضور معاون امور رسانه و تبلیغات، رئیس دانشکده ارتباطات علامه طباطبایی و تنی چند از چهره‌های مطرح صنعت بیمه و رسانه در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.

محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانه و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پنل تخصصی چالش‌های نظام ارتباطی صنعت بیمه کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در رابطه رسانه و صنعت بیمه، سه محور کلیدی برای نقش‌آفرینی رسانه‌ها در توسعه بیمه ارائه کرد.

نوروزپور، در این نشست گفت: رسانه‌ها می‌توانند نقشی بسیار فراتر از اطلاع‌رسانی صرف ایفا کنند؛ نقشی که در آن، فرهنگ‌سازی، ترویج مدل‌های نوین بیمه‌ای و مشارکت در کاهش خسارت‌ها به‌عنوان وظایف مشترک رسانه و صنعت بیمه تعریف می‌شود.

معرفی ریسک‌ها و بیمه‌های نوظهور؛ حمایت از محصولات استارت‌آپی

در محور نخست، معاون وزیر فرهنگ به چالشی اشاره کرد که بسیاری از شرکت‌های نوآور با آن مواجه‌اند: استارت‌آپ‌ها محصولات تازه‌ای در حوزه سلامت، کشاورزی، فناوری و خدمات دیجیتال تولید می‌کنند، اما چون این محصولات سابقه مصرف گسترده ندارند، مصرف‌کننده به آن‌ها اعتماد نمی‌کند و بازارشان شکل نمی‌گیرد.

وی گفت: در چنین شرایطی، صنعت بیمه می‌تواند نقش تضمین‌کننده اعتماد را ایفا کند. اگر یک محصول جدید یا یک فناوری نو پوشش بیمه‌ای داشته باشد و رسانه‌ها آن را برای مردم توضیح دهند، ترس عمومی از بین می‌رود و امکان پذیرش و خرید فراهم می‌شود.

نوروزپور افزود: راه‌حل کلیدی، طراحی و معرفی بیمه‌های نوظهور مخصوص محصولات استارت‌آپی است؛ بیمه‌هایی که عملکرد فناوری را تضمین می‌کنند و خسارت احتمالی ناشی از خطا، نقص یا شکست نوآوری را جبران می‌سازند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها باید نسل تازه بیمه‌ها را بشناسند، معرفی کنند و مطالبه عمومی برای آن‌ها ایجاد کنند تا هم نوآوری در کشور رشد کند و هم صنعت بیمه وارد عرصه‌های جدید شود.

نقش رسانه در کاهش هزینه‌های صنعت بیمه از طریق فرهنگ‌سازی هدفمند

در بخش دوم سخنان خود، نوروزپور بر این نکته تأکید کرد که هزینه‌های بیمه لزوماً محصول ذات بیمه نیست، بلکه نتیجه رفتارهای پرخطر و نبود فرهنگ پیشگیری است؛ بنابراین رسانه‌ها می‌توانند با مداخله حرفه‌ای و برنامه‌ریزی‌شده، به شکل مستقیم در کاهش خسارت‌ها نقش‌آفرینی کنند.

معاون وزیر فرهنگ گفت: رسانه‌ها با تولید محتوای هدفمند، کمپین‌های آموزش سلامت، ترویج رفتارهای ایمن در رانندگی، آموزش مصرف درست خدمات درمانی و ده‌ها اقدام مشابه می‌توانند رفتار عمومی را اصلاح کنند. هر درصد کاهش حادثه یا کاهش استفاده غیرضروری از خدمات درمانی، معادل میلیون‌ها تومان صرفه‌جویی برای صنعت بیمه است.

نوروزپور افزود: این مدل همکاری در دنیا رایج است و رسانه‌ها عملاً به شریک صنعت بیمه تبدیل شده‌اند؛ در این رویکرد کاهش خسارت به نفع شرکت‌های بیمه است، بخشی از منابع آزادشده به رسانه بازمی‌گردد و هر دو بخش نقش مؤثری در مسئولیت اجتماعی ایفا می‌کنند. اگر رسانه در کاهش تصادفات، کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای سلامت نقش داشته باشد، نه‌تنها صنعت بیمه سود می‌برد بلکه جامعه‌ای سالم‌تر و ایمن‌تر شکل می‌گیرد.

ترویج و فروش بیمه‌های خرد، آنی و موضوعی با مدل مشارکتی رسانه–بیمه

نوروزپور در محور سوم بر اهمیت بیمه‌های خرد، آنی و موضوعی تأکید کرد و گفت: این محصولات آینده صنعت بیمه را شکل می‌دهند؛ اما موفقیت آن‌ها زمانی تضمین می‌شود که رسانه‌ها در معرفی، ترویج و فروش آن‌ها مشارکت واقعی داشته باشند.

وی افزود: در جهان، رسانه‌ها فقط اطلاع‌رسان نیستند؛ بخشی از زنجیره فروش بیمه به شمار می‌آیند. هر فروش بیمه‌ای که از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود، درصدی برای رسانه در نظر گرفته می‌شود. این مدل باعث می‌شود رسانه انگیزه داشته باشد که به مردم آموزش دهد، بیمه‌های موضوعی را به‌موقع ارائه کند و فرهنگ استفاده از این نوع پوشش‌ها را بسازد.

او ادامه داد: این مدل می‌تواند اقتصاد رسانه را از وابستگی به تبلیغات و رفتارهای ناسالم دور کند و یک همکاری شفاف، قانونی و مبتنی بر منافع مشترک میان رسانه و صنعت بیمه ایجاد کند.

معاون امور رسانه‌ای وزارت فرهنگ گفت: برای تحقق این مدل، لازم است بیمه مرکزی برنامه‌ای ملی برای توسعه بیمه از مسیر رسانه تدوین کند تا رسانه‌ها نیز از شیوه‌های سنتی فاصله بگیرند و در کنار مأموریت‌های ذاتی خود، به توسعه ضریب نفوذ بیمه کمک کنند.

نوروزپور در پایان سخنرانی خود تأکید کرد که تحول در صنعت بیمه بدون تحول در الگوی ارتباطی آن ممکن نیست. وی گفت: رسانه‌ها می‌توانند سهم واقعی در توسعه بیمه داشته باشند؛ چه با معرفی بیمه‌های نوظهور، چه با کاهش هزینه‌های بیمه و چه با مشارکت در فروش بیمه‌های خرد و آنی. نتیجه این همکاری، توسعه صنعت بیمه، تقویت اقتصاد رسانه و ارتقای رفاه و امنیت اجتماعی در کشور است.