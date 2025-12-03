چگونه ارز مسافرتی بخریم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مسافران هوایی می‌توانند از طریق سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی اینترنتی travel.ice.ir نسبت به خرید ارز مسافرتی اقدام کنند. این سامانه درگاه رسمی تأمین ارز مسافرتی مورد تأیید بانک مرکزی است.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان دریافت ارز مسافرتی در نخستین گام باید به سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران مراجعه و ثبت نام کنند. برای تکمیل ثبت نام، درج شماره تلفن همراه به نام متقاضی و اطلاعات هویتی شامل کد ملی، تاریخ تولد و کد پستی ضروری است.

ثبت درخواست ارز

پس از ثبت نام، کاربران با ورود به حساب کاربری خود باید مواردی شامل «شرایط‌نامه کاربری»، «شرایط‌نامه متقاضی خرید»، «بیانیه تعیین و حدود مسئولیت شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «تعهدنامه عدم اقامت دائم در خارج از کشور» را مطالعه و تأیید کنند.

در صفحه اطلاعات شخصی، متقاضی در صورت ثبت درخواست برای خود، باید شماره گذرنامه را وارد کرده و اطلاعات شخصی را بررسی کند. برای فرزندان ۵ تا ۱۸ سال، وارد کردن شماره گذرنامه، تاریخ تولد و کد ملی فرزند الزامی است.

اطلاعات سفر و بانک عامل

در مرحله بعد، کاربران باید اطلاعات سفر شامل فرودگاه مبدأ، کشور مقصد، تاریخ پرواز، نوع و مقدار ارز و بانک عامل را در صفحه مربوطه ثبت کنند.

زمان‌بندی ثبت درخواست

ثبت درخواست ارز مسافرتی تنها از ۷ روز قبل از تاریخ پرواز امکان‌پذیر است. ثبت درخواست در روز پرواز نیز امکان‌پذیر است.

پرداخت وجه و دریافت کد تحویل ارز

پس از تأیید نهایی اطلاعات، سامانه کاربر را به درگاه پرداخت هدایت می‌کند. توجه داشته باشید که کارت بانکی مورد استفاده باید متعلق به ثبت کننده درخواست و صاحب حساب کاربری باشد.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت، پیامکی حاوی کد تحویل ارز برای متقاضی ارسال شده و این کد در صفحه فهرست درخواست‌ها نیز قابل مشاهده خواهد بود.

دریافت ارز در فرودگاه

متقاضی می‌تواند با همراه داشتن کد تحویل ارز به باجه‌ها یا دستگاه‌های خودپرداز بانک عامل منتخب در فرودگاه مبدأ مراجعه و ارز خود را دریافت نماید. توجه داشته باشید که دریافت ارز تنها در فرودگاه مبدأ و از بانک عاملی که در مرحله ثبت درخواست انتخاب شده، امکان‌پذیر است.

مهلت دریافت ارز

متقاضیان حداکثر تا ۳۰ روز تقویمی پس از تاریخ پرواز اعلام شده در سامانه، فرصت دارند ارز خود را دریافت نمایند. در صورت عدم مراجعه به موقع، درخواست لغو و وجوه ریالی به شماره شبای اعلامی عودت داده می‌شود.

این گزارش بر اساس آخرین اطلاع‌رسانی مرکز مبادله ایران تهیه شده و مسافران محترم می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به سامانه travel.ice.ir مراجعه کنند.

