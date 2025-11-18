سود ۸ میلیون تومانی خرید سکه از مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، ششمین مرحله پیش‌فروش سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۳۴ هزار و ۴۳ قطعه سکه به پایان رسید. میانگین قیمت تمام سکه ۱۰۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان و ربع سکه ۳۲ میلیون و ۲ هزار تومان ثبت شد. تحویل سکه‌ها از ۳۰ بهمن آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش در این مرحله از پیش فروش، ۲۱ هزار و ۹۰۴ قطعه ربع سکه بهار آزادی با میانگین قیمت ۳۲ میلیون و ۲ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

تخصیص تمام سکه بهار آزادی (امامی) نیز با میانگین قیمت ۱۰۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان و به تعداد ۱۲ هزار و ۱۳۹ قطعه انجام شد. این سکه‌ها در ۳۰ بهمن ماه سال جاری به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

بر اساس آگهی ششمین مرحله پیش‌فروش سکه طلا، در این مرحله تمام سکه و ربع سکه ضرب سال ۱۴۰۳ و سقف ۱۰ قطعه سکه (ترکیب ۳ تمام و ۷ ربع‌سکه) برای هر متقاضی اعلام شده بود.

موعد تحویل؛ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

موعد تحویل سکه‌های ششمین مرحله پیش فروش، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ خواهد بود و متقاضیان از این روز و حداکثر تا ۲۱ روز کاری از زمان سررسید می‌توانند جهت دریافت تمام سکه و ربع سکه خریداری شده ضرب ۱۴۰۳ به شعبه منتخب خود مراجعه کنند.

تحویل فیزیکی

شعب منتخب بانک ملی ایران محل تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش است؛ این شعب توسط متقاضی پیش‏‌خرید در زمان ثبت سفارش در سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir انتخاب می‌شود.

متقاضی موظف است در هنگام دریافت سکه طلای خریداری شده از شعبه انتخاب شده در سامانه، تا ۷ روز کاری از زمان سررسید به ازای هر قطعه مسکوک طلا مبلغ ۳۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه تحویل به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

در صورتی که متقاضی در مهلت مشمول هزینه انبارداری (۸ تا ۲۱ روز کاری از زمان سررسید) جهت دریافت سکه طلای خریداری شده به شعبه انتخاب شده در سامانه مراجعه کند، باید علاوه بر هزینه تحویل، به‌ازای هر قطعه مسکوک طلا مبلغ ۵۰ هزار تومان به‌صورت روزانه به‌عنوان هزینه انبارداری به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

انصراف از پیش خرید

شایان ذکر است، متقاضیان از تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۴ تا ۱۰ روز کاری پیش از سررسید انتخاب ‏شده در سامانه، می‌توانند از پیش خرید اعلام انصراف کنند. در صورت ثبت درخواست انصراف از پیش‏ خرید در سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبلغ ثبت ‏سفارش پس از کسر هزینه‏ کارمزد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری عودت داده می‌شود.

انفساخ معامله

در صورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مدت ۲۱ روز کاری از زمان سر رسید به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه، معامله منفسخ شده (خود به خود خاتمه یافته) و وجه سفارش پس از کسر کارمزد مرکز مبادله و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول الکترونیکی متقاضی خرید عودت داده می‌شود.