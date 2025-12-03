همه چیز درباره ارز مسافرتی؛ پاسخ رسمی مرکز مبادله به ۲۴ پرسش پرتکرار

به گزارش خبرگزاری مهر، مسافران برای دریافت ارز مسافرتی می‌توانند از طریق سامانه رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی travel.ice.ir اقدام کنند. در این گزارش به متداول‌ترین پرسش‌های شهروندان درباره فرآیند خرید و دریافت ارز مسافرتی پاسخ داده می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، شهروندان متقاضی سفرهای خارجی برای دریافت ارز مسافرتی با پرسش‌های مختلفی روبرو هستند. آدرس سامانه، فرآیند خرید، مبلغ قابل دریافت، محدودیت‌های سنی و شرایط دریافت ارز از جمله مهمترین موضوعاتی است که در این گزارش به آنها پرداخته می‌شود. بر این اساس، دسترسی به سامانه رسمی ارز مسافرتی با آدرس اینترنتی travel.ice.ir امکان پذیر است و کلیه مراحل ثبت درخواست، احراز هویت و پیگیری دریافت ارز مسافرتی منحصراً از این طریق انجام می‌شود.

۱- آدرس سامانه ارز مسافرتی چیست؟

آدرس رسمی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، https://travel.ice.ir، است. تمامی مراحل ثبت درخواست، احراز هویت و پیگیری دریافت ارز مسافرتی فقط از طریق این سامانه انجام می‌شود.

۲- فرآیند خرید ارز از طریق سامانه ارز مسافرتی چگونه است؟

متقاضیان ارز مسافرتی هوایی پس از ثبت‌نام در سامانه ارز مسافرتی می‌توانند از ۷ (هفت) روز تقویمی قبل از تاریخ پرواز نسبت به ثبت درخواست در سامانه اقدام نمایند. پس از پرداخت بهای ارز و کارمزد از طریق کارت بانکی متعلق به ثبت‌کننده درخواست، متقاضیان یک پیامک حاوی کد تحویل ارز دریافت می‌نمایند که با ارائه آن می‌توانند ارز خریداری‌شده را قبل از پرواز در فرودگاه دریافت نمایند. متقاضیان می‌توانند با این کد، ارز خود را از باجه یا خودپرداز بانک عامل مستقر در فرودگاه (پس از باجه کنترل گذرنامه) دریافت کنند.

۳- متقاضی چگونه می‌تواند ارز خریداری شده را دریافت کند؟

متقاضی باید به خودپرداز یا باجه بانک عامل مستقر در فرودگاه (پس از باجه کنترل گذرنامه) مراجعه و با ارائه کد تحویل ارز، نسبت به دریافت ارز خود اقدام نماید. تحویل ارز تنها توسط بانک انتخاب‌شده در زمان ثبت درخواست، امکان‌پذیر است. سایر بانک‌های مستقر در فرودگاه امکان تحویل ارز به متقاضی را ندارند.

۴- هر فرد سالانه چه مقدار ارز مسافرتی می‌تواند دریافت کند؟

ارز مسافرتی هوایی برای هر شخص حقیقی بالای ۵ سال، سالانه تا سقف معادل ۵۰۰ یورو قابل پرداخت است.

۵- برای مسافرت‌های زمینی، ریلی و دریایی، امکان دریافت ارز وجود دارد؟

خیر؛ هم اکنون در این سامانه صرفاً سفرهای هوایی مشمول دریافت ارز مسافرتی بوده و امکان دریافت ارز مسافرتی برای سفرهای زمینی، ریلی و دریایی وجود ندارد.

۶- محدودیت سنی برای خرید ارز مسافرتی وجود دارد؟

بله؛ صرفاً متقاضیان بالای ۵ سال امکان دریافت ارز مسافرتی دارند. لازم به ذکر است، خرید ارز مسافرتی برای متقاضیان بین ۵ تا ۱۸ سال توسط والدین آن‌ها پس از ثبت اطلاعات هویتی و با شماره تلفن همراه متعلق به خود، با ثبت درخواست به نام متقاضی (فرزند) در سامانه، امکان‌پذیر است.

۷- هنگام ثبت‌نام در سامانه، شماره تلفن همراه باید به نام متقاضی باشد؟

بله؛ متقاضی باید با شماره تلفن همراه متعلق به خود در سامانه ثبت نام نماید. در خصوص متقاضیان ۵ تا ۱۸ سال، ثبت درخواست ارز توسط والدین ایشان و با شماره همراه متعلق به والدین انجام می‌شود.

۸- متقاضی در چه بازه زمانی می‌تواند ارز را خریداری کند؟

درخواست ارز مسافرتی صرفاً از طریق سامانه ارز مسافرتی و از ۷( هفت) روز تقویمی قبل از تاریخ پرواز امکان‌پذیر است.

۹- آیا برای ثبت درخواست ارز مسافرتی در سامانه، ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز است؟

خیر؛ با توجه به کنترل کلیه مدارک و مستندات در فرودگاه، نیازی به ارائه این مدارک در سامانه نیست.

۱۰- برای خرید ارز از طریق سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیازی به مراجعه به شعب بانک‌های عامل وجود دارد؟

خیر؛ تمام فرآیند درخواست از طریق سامانه و به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

۱۱- پرداخت بهای ارز و کارمزد از طریق کارت بانکی دیگران امکان‌پذیر است؟

خیر؛ پرداخت وجوه ریالی صرفاً از کارت بانکی متعلق به ثبت‌کننده درخواست امکان‌پذیر است.

۱۲- پس از ثبت درخواست، امکان انصراف برای متقاضی وجود دارد؟

بله؛ تا قبل از مراجعه به خودپرداز یا باجه بانک عامل مستقر در فرودگاه، - به استثنای روز پرواز اعلامی در سامانه و دو روز پس از آن-، امکان انصراف از طریق سامانه وجود دارد.

۱۳- پس از خرید ارز، متقاضی برای دریافت آن چقدر فرصت دارد؟

پس از خرید ارز و دریافت کد تحویل، صرفاً تا ۳۰( سی) روز پس از تاریخ پرواز اعلامی در سامانه ارز مسافرتی، امکان دریافت ارز وجود دارد. پس از گذشت مهلت مذکور و در صورت عدم مراجعه متقاضی جهت دریافت ارز به بانک عامل منتخب، معامله به صورت خودکار توسط سامانه منفسخ شده (خود به خود خاتمه می‌یابد) و وجوه پرداختی پس از کسر کارمزد انتقال وجه به حساب متقاضی عودت می‌گردد.

۱۴- در صورتی که متقاضی پیش از سفر موفق به دریافت ارز مسافرتی نشود، چه اقدامی باید انجام دهد؟

متقاضیانی که به هر دلیل موفق به دریافت ارز در فرودگاه مبدأ (پس از باجه کنترل گذرنامه) نشده اند، می‌توانند پس از انجام سفر حداکثر تا ۳۰( سی) روز تقویمی از تاریخ پرواز اعلامی در سامانه، مشروط بر اینکه قبل از انجام سفر کد تحویل ارز دریافت نموده باشند، با ارائه مدارک مثبته حاکی انجام سفر مربوطه در شعب بانک عامل منتخب ارز خود را دریافت کنند. پس از گذشت مهلت مذکور و در صورت عدم مراجعه متقاضی جهت دریافت ارز به بانک عامل منتخب، معامله به صورت خودکار توسط سامانه منفسخ شده (خود به خود خاتمه می‌یابد) و وجوه پرداختی پس از کسر کارمزد انتقال وجه به حساب متقاضی عودت می‌گردد.

۱۵- وجوه دریافتی از متقاضی در صورت لزوم به چه حسابی عودت می‌شود؟

در صورت انصراف متقاضی از درخواست (پس از پرداخت وجوه ریالی) یا منفسخ‌شدن معامله به‌صورت خودکار (خاتمه خود به خود) بدلیل عدم مراجعه متقاضی به بانک عامل تا ۳۰( سی) روز پس از تاریخ پرواز اعلامی، وجوه دریافتی از متقاضی به شماره شبایی که متقاضی به همین منظور در سامانه اعلام می‌نماید پس از کسر کارمزد انتقال وجه، عودت می‌شود.

۱۶- ارز مسافرتی در قالب چه نوع ارزهایی پرداخت می‌شود؟

در حال حاضر در سامانه ارز مسافرتی پرداخت ارز به صورت دلار و یورو انجام می‌شود.

۱۷- دریافت ارز در فرودگاه از کدام بانک‌ها امکان‌پذیر است؟

متقاضی صرفاً می‌تواند در فرودگاه به خودپرداز ارزی یا باجه بانک عاملی که در مرحله خرید ارز در سامانه ارز مسافرتی انتخاب نموده است، مراجعه کند. سایر بانک‌های مستقر در فرودگاه امکان تحویل ارز به متقاضی را ندارند.

۱۸- آیا لازم است که متقاضی در بانک عامل تحویل ارز حساب ریالی داشته باشد؟

خیر؛ لازم نیست.

۱۹- برای دریافت ارز مسافرتی نیازی به افتتاح حساب ارزی وجود دارد؟

خیر؛ نیازی نیست.

۲۰- آیا می‌توان ارز مسافرتی را به‌صورت حواله بین‌المللی دریافت کرد؟

خیر؛ پرداخت فقط به‌صورت نقدی و در فرودگاه یا بانک عامل انجام می‌شود. حواله، انتقال به خارج یا واریز به حساب‌های ارزی مجاز نیست.

۲۱- آیا امکان تغییر بانک عامل پس از ثبت درخواست وجود دارد؟

خیر؛ پس از تأیید اطلاعات درخواست در سامانه امکان تغییر بانک عامل وجود ندارد.

۲۲- محاسبه بهای ارز و کارمزد بر اساس چه نرخ ارزی انجام می‌شود؟

محاسبه بر اساس نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمان پرداخت وجوه ریالی انجام می‌شود.

۲۳- سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران با چه مرورگرهایی سازگار است؟

با تمام مرورگرهای رایج از جمله Google Chrome، Mozilla Firefox ، Safari و Microsoft Edge سازگار است؛ توصیه می‌شود، از آخرین نسخه مرورگر استفاده کنید.

۲۴- ارتباط با مرکز پاسخگویی مرکز مبادله ارز و طلای ایران چگونه امکان پذیر است؟

متقاضیان جهت ارتباط با مرکز پاسخگویی مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌توانند از طریق شماره تماس ۷۲۰۸۷۰۰۰-۰۲۱، اقدام کنند.