مقاومت فلسطین جسد یک اسیر صهیونیست را تحویل داد+ عکس و فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس و گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کردند که جسد یک اسیر اسرائیلی را در منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه تحویل نمایندگان صلیب سرخ داده اند.













گردان های قدس پیشتر اعلام کرده بود که جسد یک اسیر دشمن را صبح امروز در شمال غزه پیدا کرده است.

گردان‌های قدس تاکید کرد: اقداماتی طبق پروتکل ها پیش از تحویل جسد جریان دارد.

از سوی دیگر گردان‌های قسام هم اعلام کرد که در راستای توافق طوفان الاقصی، گردان های قدس و گردانهای قسام جسد یکی از اسیران اشغالگر را که امروز در شمال غزه پیدا شد، ساعت ۵ عصر به وقت غزه تحویل خواهد داد.





دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم تأیید کرده بود که آماده تحویل گرفتن جسد یکی دیگر از اسرا از طریق صلیب سرخ است.

با تحویل این جسد، فقط جسد یک اسیر صهیونیست دیگر در نوار غزه باقی مانده است. پیشتر در چارچوب مرحله نخست توافق آتش بس در نوار غزه، ۲۰ اسیر زنده صهیونیست تحویل داده شدند.

