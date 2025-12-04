به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین با صدور بیانیهای حمله ارتش صهیونیستی به خیمههای آوارگان در منطقه مواصی خان یونس در جنوب نوار غزه را «حملهای بزدلانه» توصیف کرد که به آتشسوزی گسترده و شهادت شماری از غیرنظامیان از جمله کودکان منجر شده است.
این جنبش تاکید کرد که این اقدام جنایت آشکار نسلکشی و تروریسم دولتی فاشیستی است که تمامی قوانین بینالمللی را زیر پا میگذارد.
جبهه خلق افزود که این حمله نشان دهنده اصرار رژیم اشغالگر بر نقض توافق آتشبس و تلاشی آگاهانه برای انفجار دوباره اوضاع در غزه است.
این جنبش همچنین اعلام کرد که حمایت و همسویی آمریکا با این سیاستها، دولت واشنگتن را شریک مستقیم در این جنایات قرار میدهد.
جبهه خلق در پایان از میانجیگران و کشورهای ضامن توافق خواست فوراً برای توقف این روند خطرناک اقدام کرده و سازوکارهای الزامآور برای مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی وضع کنند.
سازمان امداد غزه: حمله به خان یونس در منطقه امن انجام شد
از سوی دیگر سازمان امداد و نجات غزه در واکنش به حمله جدید صهیونیستها به چادرهای آوارگان در خان یونس اعلام کرد که قربانیان حمله مواصی خان یونس در منطقه به اصطلاح امن هدف قرار گرفتند.
محمود بصل، سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد افرادی که شب گذشته در حمله ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه مواصی خان یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند، نه در منطقه درگیری بلکه در یک اردوگاه اسکان موقت حضور داشتند که صهیونیستها آنجا را امن اعلام کرده بودند.
وی تصریح کرد: چند جنایت دیگر باید رخ دهد تا همه درک کنند که آنچه در غزه میگذرد، واکنشی مقطعی نیست، بلکه حمله برنامهریزی شده و کشتار مستقیم غیرنظامیان است؟
بصل تاکید کرد که این رخداد یک حادثه استثنایی نیست، بلکه فصل تازهای از یک فاجعه انسانی مداوم است که هر روز ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
بیمارستان تخصصی کویت در غزه گزارش داد که ۵ نفر از جمله دو کودک در بمباران شب گذشته چادرهای آوارگان در منطقه مواصی خان یونس توسط پهپادهای صهیونیستی به شهادت رسیدند.
خبرنگار الجزیره گفت که پهپادهای رژیم صهیونیستی ۴ حمله هوایی را در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند که منجر به زخمی شدن تعدادی از فلسطینیها شد.
نظر شما