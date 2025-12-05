واکنش ۸ کشور عربی و اسلامی به تصمیم اسرائیل برای بازگشایی «رفح»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزرای امور خارجه مصر، اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و قطر در بیانیه‌ای مشترک بر لزوم برقراری کامل آتش‌بس، پایان دادن به رنج غیرنظامیان، تضمین ورود نامحدود و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تاکید کردند.

در این بیانیه همچنین بر آغاز فوری تلاش‌ها برای بازسازی غزه تاکید شده است.

کشورهای مذکور در این بیانیه بر ضرورت فراهم کردن شرایطی برای از سرگیری مسئولیت‌های تشکیلات خودگردان فلسطین در نوار غزه در راستای ایجاد مرحله جدیدی از امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.

این هشت کشور عربی و اسلامی اظهارات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی درباره بازگشایی یکطرفه گذرگاه رفح را محکوم و بر مخالفت خود با هرگونه تلاش برای آواره شدن مردم فلسطین تاکید کردند.

کشورهای مذکور همچنین بر لزوم پایبندی کامل و بی قید و شرط به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه تاکید کردند.