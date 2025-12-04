به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بیمارستان تخصصی کویت در غزه گزارش داد که ۵ نفر از جمله دو کودک در بمباران چادرهای آوارگان در منطقه مواصی خان یونس توسط پهپادهای صهیونیستی به شهادت رسیدند.

خبرنگار الجزیره گفت که پهپادهای رژیم صهیونیستی ۴ حمله هوایی را در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند که منجر به زخمی شدن تعدادی از فلسطینی‌ها شد.



دیشب همچنین تانک‌ها و پهپادهای کوادکوپتر صهیونیستی نیز در نزدیکی تقاطع شجاعیه در شرق شهر غزه به سمت مواضع فلسطینیان آتش گشودند. حمله توپخانه‌ای به مناطق شرقی شهر غزه از دیگر تجاوزات شب گذشته صهیونیست‌ها بود.



بالگردهای رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز دیشب به سوی مناطق شرقی شهر غزه آتش گشودند. همچنین خودروهای نظامی ارتش اسرائیل به سمت شمال شهر رفح در جنوب نوار غزه شلیک کردند. نیروهای نظامی اسرائیلی همچنین به عملیات انفجار و تخریب ساختمان‌ها در شرق شهر غزه ادامه دادند.

آژانس رسانه‌ای رژیم صهیونیستی دیشب مدعی شد که در تبادل آتش بین نیروهای مقاومت و عناصر صهیونیست در رفح ۴ نظامی اسرائیلی از تیپ گولانی و لشکر غزه زخمی شدند که جراحات یکی از آنها شدید بود.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جراحت نظامیان صهیونیست در تیپ گولانی و لشکر غزه در درگیری با افراد مسلحی که از تونلی در شرق رفح بیرون آمده بودند، رخ داده است.

رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یک منبع مدعی شد که نظامیان صهیونیست دو تن از عناصر مقاومت را به شهادت رساندند و نفر سوم بعد از نصب یک بمب روی یک خودروی زرهی، به تونل بازگشت.