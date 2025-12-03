رئیس سازمان پزشکی قانونی:شهدا ستون اصلی امنیت و پیشرفت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی آرانی، عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید ایاضینژاد در مهریز ضمن قدردانی از جانفشانی شهدا و تلاش خانوادههای آنان، گفت: امنیت و استقلال امروز کشور، مدیون فداکاری شهداست که ارزش بسیار بالایی دارد.
وی ادامه داد: استقلال و پیشرفت کنونی کشور مرهون زحمات بزرگوارانی است که با تربیت فرزندانی فداکار، آنها را تقدیم اسلام و کشور کردند، این فرزندان شهید باعث پیشرفت و رشد کشور شدهاند و نمونهای منحصر به فرد در دنیا هستند.
مسجدی افزود: گاهی قدر داشتههای خود، از جمله استقلال و امنیت، زمانی که از ما گرفته میشود، بیشتر مشخص میشود. تلاش و فداکاری شما خانوادههای شهدا سبب شده که کشور ما در دنیا بیمانند باشد و مسیر پیشرفت ادامه یابد. خداوند به شما سلامتی و عمر باعزت عطا کند و دعای شما برای امام (ره) و انقلاب همواره مایه قوت و امید است.
وی در پایان تأکید کرد: شهدا و خانوادههایشان ستونهای اصلی امنیت، استقلال و پیشرفت کشور هستند و یاد و راه آنها باید همواره زنده نگه داشته شود.
