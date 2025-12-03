به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان یزد با اشاره به اینکه مدیران باید شکرگزار فرصتی که برای خدمتگذاری در اختیار آنها است باشند گفت: اگر در انجاموظیفه کوتاهی صورت بگیرد فرصت بزرگی را از دست دادهایم و قبل از اینکه در پیشگاه پروردگار جوابگو باشیم باید به وجدان خود پاسخگو باشیم.
وی ادامه داد: تمام تلاش دشمن معطوف به این است که مشکلاتی که در کشور وجود دارد را تشدید کند تا بعد از آن به اهداف خود برسد و در این زمینه در جنگ ۱۲ روزه تلاش کرد ولی نتوانست، البته در این زمینه قرار نیست متوقف شود و مجدد این تلاش را ادامه خواهد داد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تأمین امنیت سرمایهگذاری یکی از وظایف اصلی مدیران است، گفت: تأثیرگذاری مسائل سیاسی نسبت به اقتصاد و اقتصاد به سیاست و همچنین ارتباط این مسائل با دیگر مسائل جزو موضوعاتی است که باید به آن توجه شود و اگر به مسائل معیشتی مردم توجه نشود امنیت کشور نیز دچار خدشه میشود همچنین اگر به مسائل فرهنگی توجه نشود به دیگر مسائل کشور نیز ضربه میزند.
وی ادامه داد: مسئولان استان اگر دورهم بنشینند و به یک جمعبندی برسند و مسائل به کشور و ستادهای مربوطه منتقل شود بهاحتمال بسیار زیادی مورد پذیرش قرار میگیرد.
اژهای با تأکید بر اینکه مسائل و مشکلات استانها باید احصا شوند ادامه داد: اگر مدیران بر روی وجود و راهحلها اتفاقنظر داشته باشند بسیاری از مسائل در داخل استان حل و فصل و بخشی به مدیران کشوری منتقل میشود که همان هم به احتمال بسیار زیاد مورد پذیرش واقع و برطرف میشود.
وی تصریح کرد: ظرفیتهای بسیاری در استان یزد وجود دارد که به دلایل متعدد از استان یزد میروند؛ ولی اگر این ظرفیتها بستر استفاده و رشد آن فراهم شود قطعاً در استان یزد خواهند ماند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات اصلی کشور، فرهنگ است و سالها قبل مصوباتی در شورایعالی فرهنگی در این زمینه مصوب و تعداد قابلتوجهی از دستگاهها وظیفهای را عهدهدار شدند.
اژهای یکی از موضوعات مهم و اصلی کشور را حجاب ذکر و گفت: دراینرابطه تمام مسئولان و مردم وظیفه دارند، یکسری کارها انجام شده ولی بههیچعنوان کافی نیست.
وی ادامه داد: پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱ و در دی ماه همان سال نسبت به اتفاقات تابستان سال بعد هشدار دادم و در جلسات بعدی که تقریباً فروردین سال ۱۴۰۲ بود، افراد و مدیران دستگاههای مختلف را دعوت کردم و در مورد وظایف و نقش آنها و اقداماتی که باید انجام شود به تمام دستگاهها در آن جلسه اعلام، مطرح و به صورت کتبی ابلاغ کردم که عواقب آن نیز متوجه من شود و بعد از این جلسه مهلتی خواستند تا نظرشان را اعلام کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: پس از آن مهلت، یک دستورالعمل چهار مادهای را ابلاغ کردیم ولی اجرا نشد و گفتند باید شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شود که نشد، گفتند باید قوانین جدید مصوب شود که من در آن موقع گفتم، معتقد هستم با قوانین موجود میتوان موضوع را حل کرد ولی به علت اصرار افراد یک لایحه ۹ مادهای را سریع و جمع و جور نوشتیم و آماده کردیم و بعد از تغییرات ابتدایی به ۱۵ ماده و پس از رفت و آمدهای متعدد به بیش از ۷۰ ماده در مجلس افزایش یافت که گفتیم که این لایحه ما نیست در مورد موارد خودمان اظهار نظر میکنیم و نظر میدهیم ولی این روند و رفت و برگشتها تا این لحظه حل نشده است که باعث شده تبدیل به مطالبه اقشار مختلف است.
وی ادامه داد: اخیراً در این زمینه دستوراتی دادهام و مجدد نیز آن را تکرار کردهام به دنبال آن دادستان تهران برخی مغازهها را جمع و توضیحات لازم را به آنها گفتند و بعد از این توضیحات به آنها اعلام شد که قرار نیست دیگر تنها به بستن چند روزه بسنده کنیم.
نظر شما