چهارشنبهبه گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی عصر چهارشنبه در دیدار تولیت‌های آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی با اشاره به اهمیت نقش فرهنگی و معرفتی این اماکن اظهار داشت: فعالیت‌های ارزشمندی در آستان‌های مقدس اجرا می‌شود که نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده و رسانه‌ای است.

وی با تأکید بر افزایش تعامل آستان‌ها با رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما افزود: آستان‌های مقدس و حرم‌های مطهر نعمت‌های بزرگی برای جامعه اسلامی هستند و در معرفی شیعه و معارف اصیل اهل‌بیت (ع) به جهان نقش ویژه دارند.

این مرجع تقلید حضور زائران از کشورهای مختلف را عاملی مهم در ترویج پیام انقلاب اسلامی و آموزه‌های مکتب اهل‌بیت (ع) دانست و گفت: توفیق خدمت در این اماکن متبرکه، نعمتی ارزشمند است و باید قدردان آن بود.

در این دیدار، تولیت‌های آستان‌های مقدس گزارشی از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خود ارائه کردند.