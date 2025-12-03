  1. استانها
تأکید امام جمعه خارگ بر انسجام‌بخشی هفته فرهنگی و اعتکاف

خارگ-امام جمعه خارگ با اشاره به ضرورت هماهنگی یکپارچه دستگاه‌ها، بر برگزاری منسجم هفته فرهنگی و آغاز برنامه‌ریزی ویژه اعتکاف تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر چهارشنبه ددر جلسه شورای فرهنگ عمومی جزیره خارگ با تقدیر از همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، وضعیت فرهنگی خارگ را «رو به تعالی و قابل اتکا» توصیف کرد و افزود: فضای فرهنگی و اجتماعی خارگ نسبت به بسیاری از نقاط کشور وضعیت مطلوب‌تری دارد و این توفیق، نتیجه هم‌افزایی نهادها و همراهی مردم است.

امام جمعه خارگ با اشاره به حضور چشمگیر مردم در آئین استقبال از شهدای گمنام و مراسم ایام فاطمیه گفت: صحنه‌های بی‌نظیر همراهی مردم نشان‌دهنده عمق ایمان و روحیه ولایی اهالی خارگ است و باید از این سرمایه اجتماعی ارزشمند حفاظت شود.

وی بخش مهمی از سخنان خود را به ضرورت مدیریت واحد فرهنگی در اجرای هفته فرهنگی اختصاص داد و تأکید کرد: این هفته باید با چارچوب مشخص فرهنگی، ایمنی و امنیتی برگزار شود و هیچ دستگاهی بدون هماهنگی با شورای فرهنگ عمومی مجاز به اجرای برنامه مستقل نیست. امام جمعه خاطرنشان کرد: حضور مدیران اصلی دستگاه‌ها در جلسات شورا الزامی است و غیبت آنان در سامانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ثبت خواهد شد.

حجت‌الاسلام کارگر همچنین از تشکیل «کارگروه ویژه اعتکاف» با مسئولیت حجت‌الاسلام منجزی و دبیری رسول‌زاده خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی اعتکاف نباید به روزهای پایانی موکول شود. ساماندهی ثبت‌نام دانش‌آموزان، هماهنگی با ادارات و انتخاب مکان مناسب از امروز باید آغاز شود. بر اساس گزارش بازدیدهای میدانی، مسجد امام حسین (ع) در شهرک جوشن برای بخش برادران و مسجد ولیعصر (عج) برای خواهران تعیین شد.

وی در ادامه با تقدیر از اقدامات آموزش و پرورش جزیره از جمله اجرای زنگ قرآن در آغاز برنامه روزانه مدارس، ساماندهی رفت‌وآمد معلمان و پیگیری مسائل آموزشی، این اقدامات را «اثرگذار و جهادی» توصیف کرد. امام جمعه همچنین بر لزوم توانمندسازی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: چالش اصلی فرهنگی امروز، ارتباط والدین و فرزندان است و همان‌گونه که دوره‌های توانمندسازی معلمان برگزار شد، دوره‌های ویژه والدین نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

