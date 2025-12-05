امام جمعه خارگ: ولایت فقیه برترین نظریه مدیریت اجتماعی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن تبریک میلاد سراسر نور حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، به تبیین جایگاه ولایت در نظام اسلامی و نقش آن در مدیریت اجتماعی پرداخت.

وی با بیان اینکه برترین نظریه جهان در حوزه مدیریت اجتماعی، نظریه مترقی ولایت فقیه است گفت: لازم است این نظریه در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و میان نیروهای حاکمیتی به درستی تبیین شود.

امام جمعه خارگ افزود: عدم تبیین صحیح نظام برآمده از ولایت باعث می‌شود دوستان نقدهای غیرمنصفانه داشته باشند و دشمنان نیز از خلأ شناختی برای عملیات روانی در افکار عمومی بهره ببرند. آشنایی با مبانی فکری امامین انقلاب، قدرت اجتماعی ما را چند برابر می‌کند.

ولایت فراتر از محبت اهل بیت است

حجت‌الاسلام کارگر با تأکید بر اینکه برخی تصور نادرستی از مفهوم ولایت دارند، گفت: محبت اهل بیت (ع) لازم است اما ولایت صرفاً به ابراز محبت محدود نمی‌شود.

وی اظهار داشت: ولایت ادامه همان قدرت متصل به حاکمیت الهی بر عالم خلقت است که آثار آن در حکمت و هدایت اجتماعی قابل مشاهده است.

خطیب جمعه خارگ با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور کلمبیا در برابر تهدیدات آمریکا گفت: چه نظامی می‌تواند قدرت پوشالی طواغیت را به رخ جهانیان بکشد تا ملت‌ها و دولت‌ها در برابر آنان نترسند و شجاع شوند؟ نظریه مترقی ولایت فقیه را در عالم و کارکردهای جامعه ولایی می‌بینیم.

نقش زنان در تمدن اسلامی

امام جمعه خارگ در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه زن، خاطرنشان کرد: اگر زنان جامعه، تفاوت بنیادین نگاه اسلام و غرب به زن را بشناسند، در میدان دشمن بازی نخواهند کرد.

وی افزود: مادران با تکیه بر تعالیم اهل بیت، انسان‌سازی کردند؛ امام خمینی (ره) و شهدا از دامن همین مادرانِ ولایی پرورش یافتند.

حجت‌الاسلام کارگر با بیان اینکه فرهنگ غربی زن را تا حد یک ابزار تنزل می‌دهد، گفت: «منطق سرمایه‌داری کرامت زن را از بین می‌برد، در حالی که اسلام به زن هویت، استقلال، احترام و شخصیت حقیقی می‌دهد.

مطالبه رهبر انقلاب از دانشگاه‌ها

امام جمعه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود فرا رسیدن روز دانشجو را تبریک گفت و با اشاره به نگاه بلند امامین انقلاب به دانشگاه و دانشجو اظهار داشت: رهبری بارها تأکید کرده‌اند که بدنه دانشجویی باید متعهد، عدالت‌خواه، اهل علم و آزادی‌خواه باشد. سیاست‌زدگی به هیچ وجه مطلوب نیست، اما قدرت تحلیل سیاسی و سیاست‌فهمی نیاز جدی دانشگاه است.

وی با اشاره به مطالبات رهبر انقلاب از دانشگاه‌ها گفت: دانشجویان باید به سمت تولید علم حرکت کنند، از مرزهای دانش عبور کنند و با فکر و تلاش، مسیر پیشرفت کشور را هموار سازند.

امام جمعه خارگ در پایان بر ضرورت خودآگاهی اجتماعی، فهم صحیح از نظام ولایی و تقویت بنیه معرفتی نسل جوان تأکید کرد.