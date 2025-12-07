  1. استانها
خارگ- مدیر عملیات عمومی خارگ از نقش تعیین‌کننده بسیج در ارتقای امنیت، همبستگی اجتماعی و همراهی با صنعت نفت در جزیره خارگ تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده بهد از ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ثارالله خارگ، با اشاره به جایگاه محوری بسیج در ساختار اجتماعی جزیره، اظهار کرد: بسیج در خارگ همیشه فراتر از یک نهاد بوده و به‌عنوان بازوی مردمی امنیت، خدمت‌رسانی و همراهی با صنعت نفت شناخته می‌شود. بسیجیان در تمامی صحنه‌ها از دفاع مقدس تا روزهای سخت عملیاتی و بحران‌ها در کنار مردم و نیروهای عملیاتی حضور داشته‌اند.

وی در ادامه با تقدیر ویژه از خدمات سرهنگ سیروس حیاتی، فرمانده پیشین سپاه خارگ، افزود: سرهنگ حیاتی با رویکردی جهادی، اخلاق‌مداری و تعامل سازنده با مجموعه‌های اداری و عملیاتی، نقش مهمی در ارتقای امنیت، همدلی و انسجام اجتماعی جزیره ایفا کرد. تلاش‌های او در همراهی با صنعت نفت و رسیدگی به مسائل مردم، جزیره خارگ را در مسیر پیشرفت و آرامش بیشتر قرار داد.

مدیر عملیات عمومی خارگ همچنین با تبریک انتصاب سرهنگ محسن مشتاقی به‌عنوان فرمانده جدید سپاه ثارالله خارگ تصریح کرد: امیدواریم با حضور فرمانده جدید، روند همکاری‌های مؤثر میان صنعت نفت، بخشداری و سپاه بیش از گذشته تقویت شود. برای سرهنگ مشتاقی در مسئولیت خطیر خدمت در جزیره‌ای راهبردی همچون خارگ، آرزوی توفیق، سربلندی و اثرگذاری روزافزون داریم.

