آیت الله لائینی: تمرکز منطقه آزاد مازندران بر صادرات باشد نه واردات

آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه چهارشنبه در دیدار با حجتالله علیمحمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر دانشبنیان و مکانیزهشدن کشاورزی، افزود: کشاورزی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و برای ادامه مسیر توسعه، باید به سمت روشهای صنعتی، علمی و بهرهور حرکت کنیم.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به بحران آب و شیوههای نادرست آبیاری گفت: مصرف آب در بسیاری از بخشهای کشاورزی همچنان بر اساس الگوهای یک قرن پیش است، در حالیکه امروز بذرهای کمنیاز به آب، مقاوم و پربازده در دسترس هستند و استفاده از آنها ضروری است.
آیتالله محمدی لائینی، تأخیر در تحویل نهادهها را یکی از مشکلات جدی کشاورزان دانست و افزود: کود شیمیایی در زمان لازم به دست کشاورز نمیرسد، اما در بازار آزاد بهوفور و با قیمت بالا عرضه میشود. این نابسامانی باید بهطور جدی ساماندهی شود. همچنین تأمین سوخت برای روستاییان هرساله با دشواری همراه است.
وی همچنین با انتقاد از عدم بهرهگیری مناسب از فناوری هستهای برای مبارزه با آفات در مازندران گفت: حدود چهار سال پیش رئیس سازمان انرژی اتمی برای ایجاد یک مرکز تخصصی مقابله با آفات درخواست تخصیص زمین کرد، اما هنوز این موضوع عملیاتی نشده است؛ در حالیکه گیلان این اقدام را بهموقع انجام داده و از مزایای آن بهرهمند شده است.
نبود بستر مناسب صادراتی
آیتالله محمدی لائینی، نبود مسیر مناسب برای صادرات را یکی از چالشهای اساسی بخش کشاورزی استان برشمرد و افزود: بدون تسهیل صادرات، تولید ارزش اقتصادی لازم را نخواهد داشت. ما بیش از دو دهه است با موضوع قیمت برنج و مرکبات درگیر هستیم و بخش مهمی از این مشکلات ناشی از نبود بسترهای صادراتی پایدار است.
وی با اشاره به موقعیت ممتاز مازندران در مجاورت دریای خزر و دسترسی به بازار کشورهای همسایه، تصریح کرد: این ظرفیت جغرافیایی باید به فرصت واقعی اقتصادی تبدیل شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنانش درباره منطقه آزاد شدن استان گفت: تجربه مناطق آزاد کشور نشان میدهد بسیاری از آنها بهجای تبدیلشدن به پایگاه صادرات، عملاً به دروازه واردات بدل شدهاند. به استاندار نیز تأکید کردهام که باید مراقبت شود مازندران با این سرنوشت روبهرو نشود و تمرکز منطقه آزاد بر صادرات باشد، نه واردات.
آیتالله محمدی لائینی در پایان خاطرنشان کرد: تحول در الگوهای مصرف، بهرهگیری از فناوریهای نوین، مدیریت علمی منابع و اولویت دادن به صادرات، ضرورتی جدی برای آینده کشاورزی مازندران است و باید با برنامهریزی دقیق و اقدام عملی دنبال شود.
