روند صادرات محصولات کشاورزی در مازندران تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در نشست مسئولان کشاورزی ضمن تسلیت ایام اربعین و آرزوی قبولی عزاداریها، از مسئولان و مدیران حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات بابت تلاشهایشان تشکر و قدردانی کرد.
وی با اشاره به خرید گندمهای آسیبدیده از کشاورزان استان در سالهای گذشته و جاری توسط دولت ضمن تشکر از این حرکت، نسبت به استفاده نامناسب از این گندمها ابراز نگرانی کرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران به اهمیت دقت در آمار و ارقام بخش کشاورزی اشاره کرد و خواستار راستیآزمایی در خصوص نیاز واقعی کشور به واردات گندم و برنج شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با ابراز تردید نسبت به آمار اعلامشده در زمینه کسری تولید، تأکید کرد: تا زمانی که آمار دقیقی از میزان مصرف، تولید و نیاز واقعی نداشته باشیم، نباید به واردات بیرویه که با خروج ارز از کشور همراه است، دست بزنیم، سوءاستفادههای گذشته از واردات، اعتماد مردم را نسبت به این آمارها کم کرده است.
آیتالله محمدی لائینی، فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص دانشبنیان کردن کشاورزی را مورد یادآوری قرار داد و از کمتوجهی به این امر انتقاد کرد، با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از منابع آبی گفت: ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود.
نماینده ولی فقیه در مازندران با استفاده از الگوهای کشت جدید و روشهایی مانند آبیاری قطرهای، میتوان مصرف آب را به شدت کاهش داد و همزمان راندمان تولید را افزایش داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین بر ضرورت مهار آبهای روان و سطحی و مدیریت نزولات آسمانی تأکید کرد و افزود: خداوند آب کافی به ما میدهد، اما ما ظرفیت و زیرساخت لازم برای مهار و استفاده از آن را فراهم نمیکنیم.
این مسئول بر بهرهگیری از تجربیات متخصصان و کارشناسان باتجربه در حوزه کشاورزی و دامداری تأکید کرد و گفت: بزرگان و متخصصانی هستند که با تکیه بر تجربه خود میگویند آب هست و ما فقط مدیریت استفاده از آن را نمیدانیم.
وی همچنین خواستار حمایت از سرمایهگذاران در این حوزه و تسهیل روند صادرات محصولات کشاورزی شد و تصریح کرد: زیرساختهای ما برای صادرات محصولات باغی و صیفیجات ضعیف است و باید تقویت شود.
آیت الله محمدی لائینی به مشکل تأمین سوخت برای کشاورزان و ساکنان مناطق سردسیر اشاره کرد و خواستار تغییر رویکرد در توزیع سوخت شد.
نماینده ولی فقیه در مازندران با انتقاد از روشهای جدید و سامانهای تأمین سوخت، گفت: کارشناسانی که برای بررسی نیاز این مناطق اعزام میشوند، باید اهل همان منطقه باشند تا با درک درست از شرایط آب و هوایی، نیاز واقعی مردم به سوخت را تعیین کنند.
این مسئول ادامه داد: مردم مناطق سردسیر به حداقل ۱۰ هزار لیتر نفت در سال نیاز دارند، اما میزان توزیع بسیار کمتر از این است.
آیت الله محمدی لائینی در پایان با تأکید بر اینکه نفت کشور نباید به خاطر جنگ صادر شود، از مسئولان خواست تا حداقل نیاز داخلی مردم را در اولویت قرار دهند.
نظر شما