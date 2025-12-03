ذوالفقاری:شقایق الیفرا توانایی تأمین ۹۰ درصد مواد اولیه دارویی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حسین ذوالفقاری عصر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه کشور در حوزه تأمین مواد اولیه داروهای مخدر به نقطه تصمیم رسیده است، اظهار کرد: نقطهای که در آن کشت قانونی شقایق الیفرا میتواند جایگزین هرگونه بحث در مورد کشت خشخاش شود.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس در زمینه احتمال آزاد شدن کشت خشخاش به منظور تأمین داروهای مورد نیاز گفت: موضوعی با عنوان کشت آزاد خشخاش وجود ندارد و قابل بحث هم نیست.
وی تصریح کرد: پیشنهاد فنی دولت اکنون بر کشت شقایق الیفرا متمرکز است و محصول این گیاه توسط کشاورز قابل استحصال نیست اما میتواند در چارچوب پروتکلهای سازمان ملل و زیر نظارت کامل، نیاز دارویی کشور را تأمین کند.
ذوالفقاری با بیان اینکه بررسیها حاکی از تأمین ۹۰ درصد مواد مورد نیاز دارویی کشور از طریق کاشت شقایق الیفرا است گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر این طرح را به دفتر رئیسجمهوری ارائه کرده است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه ایران یکی از هفت کشور مجاز تولید مواد مخدر برای مصارف دارویی است ادامه داد: این جایگاه نیازمند مدیریت دقیق و البته نظارت سختگیرانه و جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست است.
وی به حاشیههای ایجاد شده طی روزهای اخیر درباره کشت خشخاش اشاره و تصریح کرد: این برداشتها غلط و خطرناک است.
ذوالفقاری عنوان کرد:: طرح کردن این موضوع که کشت خشخاش آزاد شده کاملاً نادرست است زیرا این کشت نه آزاد شده و نه در دستور کار کشور قرار گرفته است چراکه برآورد کارشناسان نشان میدهد نیازی به کشت این محصول نداریم.
وی افزود: این در حالی است که فقط یک مجوز تحقیقاتی برای یک شرکت صادر شده تا امکان تولید داروی مخدر از طریق شقایق الیفرا بررسی شود و این اقدام هیچ ربطی با آزادسازی خشخاش ندارد.
ذوالفقاری همچنین مصرف مواد مخدر را معضلی جهانی دانست و تصریح کرد: بسیاری از روانگردانهای جدید تا سه سال در جامعه مصرف میشوند در حالی که جرمانگاری در مورد آنها انجام نشده و این فاصله زمانی موجب عقب ماندن کشورها در کنترل موج جدید مواد صنعتی میشود.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامههای ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرای طرح ملی تحول درمان اعتیاد است که همزمان سه مسیر درمان، کاهش آسیب و مدیریت مصرف برای معتادان غیر قابل درمان را دنبال میکند.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه افراد گرفتار اعتیاد در یک دستهبندی چهارگانه قرار گرفتهاند، گفت: باید برای هر گروه پروتکل جداگانه تدوین شود و ستاد هشت ماه درگیر نهاییسازی این طرح بوده است.
وی تأکید کرد: اصلاحات قانونی مرتبط با مواد مخدر در حال نهایی شدن است از جمله کاهش مصادیق اعدام اما در برابر آن قطعیت مجازات برای محکومان افزایش مییابد تا بازدارندگی حفظ شود.
اساس کار در مبارزه با مواد مخدر پیشگیری است
وی اساس کار در مبارزه با مواد مخدر را پیشگیری عنوان و تصریح کرد: پیشگیری نیز نیازمند تغییر نگاه در جامعه، مدارس و دانشگاهها است و این ستاد در حال طراحی شبکهای ۶گانه از کمیتههای مردمی و سازمانهای مردمنهاد است و تجربه موفق مدیریت کرونا و اربعین مبنای طراحی این ساختار است.
