کشت خشخاش و شایعه آزادسازی کشت آن صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، سردار مرتضی میرزایی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به کشف بیش از ۳۰۰ تن انواع موادمخدر در سطح کشور از ابتدای سال جاری، اظهار کرد: اخیراً همکاران در عملیاتی موفق به کشف یک محموله دو تنی شیشه شدند که از کشور افغانستان وارد کشورمان شده بود.

معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: کشف محموله مذکور دلالت بر این دارد که گرایش تولید موادمخدر در کشور همسایه ما از مواد سنتی (تریاک، هروئین و مرفین) به سمت مواد روان‌گردان رفته است.

وی با اشاره به مخاطرات بیشتر مواد روان‌گردان نسبت به مواد سنتی، گفت: بعد از حکومت طالبان بر کشور افغانستان، جلوی کشت خشخاش را تا حد زیادی در این کشور گرفتند لیکن افراد تولیدکننده موادمخدر در این کشور به سمت مواد روان‌گردان سوق پیدا کردند و اکنون شیشه به شدت در کشور افغانستان تولید می‌شود.

میرزایی با اشاره به کشت خشخاش در برخی از نقاط کشور پاکستان، تصریح کرد: بعضاً موادمخدر از سمت کشور پاکستان نیز به سمت کشور ما سرازیر می‌شود اما در مجموع ورود موادمخدر در شرق کشور از نوع مواد روان‌گردان است.

معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه ترانزیت موادمخدر به سمت اروپا از طریق ایران صورت می‌گرفت، گفت: با اقدامات مقابله‌ای صورت گرفته اکنون بنابر اخبار موجود مسیری از طریق کشورهای همجوار ما در شمال کشور برای ترانزیت موادمخدر به اروپا باز شده است.

وی ادامه داد: در دریا نیز مسیر ترانزیت موادمخدر به سمت کشورهای آفریقایی باز شده است.

بر روی ماده اعتیادآور گل در ایران تغییرات ژنتیکی صورت گرفته است

میرزایی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره استعمال ماده اعتیادآور گل در کشور، بیان کرد: گل از گیاه شاهدانه استخراج می‌شود و روی آن اقدامات ژنتیکی و تغییراتی صورت گرفته است، بذر آن قبلاً از خارج کشور وارد ایران می‌شده البته اکنون نیز کشفیاتی در فرودگاه در این رابطه داریم.

معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه اثرات و مضرات بذر وارد شده گل به ایران ۱۰ برابر گیاه شاهدانه قبلی است، گفت: مشکل موجود درباره گل این است که این بذر قابلیت کاشت را در گلخانه‌ها و حتی خانه‌ها دارد لذا خانواده‌ها باید در این رابطه مراقبت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات گسترده مقابله‌ای در کشور برای مقابله با ماده اعتیادآور گل، به عملیات بسیار خوب فراجا در این رابطه اشاره کرد و گفت: طی دو ماه اخیر با بسیج تمام امکانات و با استفاده از بالگرد و عملیات‌های متعدد چند تن گل کشف و افراد مرتبط نیز بازداشت شدند.

میرزایی با اشاره به سوءاستفاده افراد سودجو در کشور و برخورد جدی‌تر با کشت گل، از تلاش برای انهدام گلخانه‌های تولید گل خبر داد و خاطرنشان کرد: برای مقابله با ماده اعتیادآور گل اقدامات جدی در حال انجام است.

معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به سال‌هایی که ماده مخدر شیشه وارد ایران شده بود، گفت: در آن زمان تبلیغ شده بود که این ماده مخدر برای لاغری خوب است، حافظه را بالا می‌برد، در حالی که علاوه بر اینکه این موضوع صحت نداشت مضرات و خطرات بسیاری را نیز به دنبال داشته و دارد. در آن مقطع صدا وسیما با اقدامات بسیار خوب و اثرگذار جلوی گسترش مصرف این ماده مخدر خطرناک را گرفت اکنون نیز نه تنها صدا وسیما بلکه تمام رسانه‌ها باید مضرات موادمخدر مختلف را بیان کنند البته در این رابطه باید اقدامات سلبی و ایجابی نیز صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره کشت خشخاش برای مصارف دارویی نیز عنوان کرد: هرگونه خبری درباره این موضوع باید از ستاد مبارزه با موادمخدر گرفته شود که رئیس این ستاد نیز ریاست جمهور هستند.

میرزایی ادامه داد: دو قشر روی این موضوع دامن زدند؛ نخست افراد سودجو که به دنبال ساده‌انگاری، رواج آن و شایعه آزادسازی به دنبال کشت آن بودند. دوم نیز متأسفانه برخی افراد که حتی مسئولیت نیز داشتند، در مقاطع مختلف مطرح کردند که کشت خشخاش می‌خواهد آزاد شود درصورتی‌که که هیچکدام از این موضوعات صحت ندارد.

معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: برابر قانون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی؛ کشت، تولید، نگهداری، حمل و … خشخاش ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده است؛ سال گذشته نیز افرادی سودجو در برخی نقاط اقدام به کشت خشخاش کردند که با آن‌ها برخورد جدی صورت گرفت و تحویل مقامات قضائی شدند.

وی تأکید کرد: در اصلاحیه قانون نیز در این رابطه تشدید مجازات را مطرح کردیم؛ امسال نیز دستورالعمل جامعی در این رابطه نوشتیم، استانداران و دادستان‌های استان‌های درگیر با این موضوع به ستاد مبارزه با موادمخدر دعوت شده و عزم داریم که امسال با شدت بیشتری با کشت خشخاش برخورد کنیم زیرا کاری خلاف و غیرقانونی است.

میرزایی افزود: در بخش نظارتی بر اساس دستورالعمل تعیین شده، چنانچه در این رابطه ترک فعلی توسط سازمان‌ها صورت گیرد، حتماً از طریق مراجع قانونی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: به عنوان مثال در یک بخش کوچک دهدار، وظیفه دارد در صورت وقوع جرم آن را گزارش کند و نمی‌شود پذیرفت به طور مثال در یک روستا کشت خشخاش صورت گیرد اما دهدار بی‌اطلاع باشد.

کشت هرگونه گیاه مخدرپایه در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است

وی با تأکید بر اینکه کشت هرگونه گیاه مخدرپایه در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، گفت: ما اکنون در دنیا پرچم‌دار مبارزه با موادمخدر هستیم و در این رابطه چهار هزار شهید تقدیم کردیم، اکنون نمی‌توانیم تمام این مسائل را نادیده گرفته و ناگهان کشت خشخاش انجام دهیم.

میرزایی ادامه داد: در بحث دارویی برابر قانون اگر وزارت بهداشت از ستاد مبارزه با موادمخدر درخواست مواد اولیه دارویی را داشته باشد، ستاد موظف است با برنامه‌ریزی مواد موردنیاز را تأمین کنند؛ تاکنون مواد اولیه برای تولید دارو از محل کشفیات مخدرها تأمین می‌شده است زیرا کشفیات مربوط به دو بخش سنتی و صنعتی است؛ بخشی از موادمخدر سنتی مانند تریاک، مرفین و … برای تولید مواد اولیه دارو قابل استحصال است، بخشی نیز قابل استحصال نیست و امحاء می‌شود.

معاون مبارزه با موادمخدر ستاد بیان کرد: کشفیات قابل استحصال به انبار ستاد می‌رود و بر اساس نیازسنجی صورت گرفته، بخش دارویی تأمین می‌شود. اکنون مشکلی وجود دارد و هنوز واقعاً آمار دقیقی برای نیاز اولیه ما به مواداولیه دارویی توسط کارخانجات تولید دارو اعلام نشده است و آمار ارائه شده نیز آمار بالایی است و اصلاً مصرف کشور ما اینقدر نیست.

وی گفت: ابتدا باید این درخواست به ستاد اعلام و میزان نیازمندی مشخص شود، سپس سراغ تأمین آن برویم؛ تأمین آن نیز اصلاً ربطی به کشت خشخاش ندارد و این موضوع مطرح نیست، راه‌های دیگری برای تأمین این مواد از جمله کشفیات وجود دارد، راه دیگر واردات مواد اولیه مورد نیاز تأمین دارو است.

درباره کشت شقایق ایرانی و الیفرا هنوز هیچ تصمیمی صورت نگرفته و مجوزی داده نشده است

میرزایی با اشاره به موضوع مطرح شده مبنی بر کشت شقایق الیفرا و شقایق ایرانی نیز گفت: البته درباره این موضوع نیز اکنون هیچ تصمیمی صورت نگرفته و هیچ ابلاغی و مجوزی نیز در این رابطه نداشتیم، چون بعضاً برخی افراد با بنده تماس گرفته و می‌گویند شما برای کشت این گیاه مجوز دادید اما این موضوع صحت ندارد.

معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در صورت ارائه مجوز نیز باید بگویم این گیاه به صورت سنتی قابل استحصال نیست، باید به کارخانه رفته و طی فرآیندی تولید شود، صرفاً نیز مواد دارویی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد تا این لحظه نیز هیچ مجوزی برای این موضوع صادر نشده است و عزیزان که این موضوع را مطرح می‌کنند یا از روی بی‌اطلاعی است یا از قانون بی‌اطلاع هستند. ضمن اینکه در مورد کشت شقایق الیفرا هم اگر لازم باشد می‌بایست در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح و پس از بررسی و در صورت نیاز تصویب شود که هنوز این کار صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره بازدارندگی قوانین و مجازات در پیشگیری از رواج موادمخدر گفت: ما اکنون قانون خوبی داریم و قانون موجود بد نیست منتهی بعضاً در اجرا اشکالاتی وجود دارد لذا درباره ایرادات در بخش‌های مختلف که نیاز است دست عزیزان در بخش اجرایی و انتظامی و قضائی بازتر باشد، لایحه‌ای توسط ستاد تدوین شده است؛ در این رابطه نظرات نخبگان و بزرگان در این حوزه اخذ شده و جمع‌بندی صورت گرفته است.

میرزایی با بیان اینکه قانون موجود درباره کشت غیرمجاز، حتی آمده است که آن زمین به نفع دولت ضبط شود، گفت: ما اگر قوانین موجود را نیز به درستی و به موقع اجرا کنیم، قطعاً اثرگذاری خود را خواهد داشت اما درباره بخش‌هایی از قانون اصلاحیه دادیم که اگر اجرا شود، می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند البته در کنار تمام اقدامات بخش فرهنگی نیز باید فرهنگ سازی لازم را انجام دهند.