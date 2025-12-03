به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی کشتی‌گیر جویباری، فاطمه نخودی و مینا معصومی، پس از کسب مدال طلا و برنز در رقابت‌های جهانی کشتی فجیره امارات، با استقبال پرشور مردم و مسئولان زادگاهشان مواجه شدند.

فاطمه نخودی در وزن ۵۸ کیلوگرم این رقابت‌ها، با پیروزی قاطعانه بر حریفانی از کشورهای روسیه، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان، به مدال طلای این مسابقات دست یافت و تنها مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد.

مینا معصومی دیگر ورزشکار جویباری نیز در وزن منفی ۷۴ کیلوگرم حاضر بود که پس از رویارویی با کشتی‌گیرانی از روسیه، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان، به مدال برنز مسابقات دست پیدا کرد.

تیم ملی کشتی بانوان ایران که با هدایت ستاره اسماعیلی، سرمربی مازندرانی، در این مسابقات حاضر شده بود، در مجموع صاحب ۴ مدال شد.

علاوه بر این دو بانوی جویباری، مهسا بخشی و مهسا عرب، دو مازنی دیگر این تیم نیز هر دو به مدال برنز دست یافتند.