به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در پایان رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو تیم‌های ملی کشتی ایران به مقام قهرمانی هردو رشته دست یافتند.

در رقابت‌های کشتی فرنگی شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که طی روزهای 30 آبان‌ماه تا 2 آذرماه در سالن "هواگونگ" برگزار شد، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب چهار مدال طلا و یک مدال برنز ضمن برجای گذاشتن رکوردی تازه برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این رقابت‌ها قهرمان شد.

با چهار مدالی که فرنگی کاران ایران در مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو کسب کردند، تعداد مدال‌های طلای کشتی فرنگی کشورمان در پیکارهای آسیایی بعد از انقلاب اسلامی به عدد 6 رسید.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دوره گذشته بازی‌های آسیایی که در دوحه برگزار شد، چهار مدال نقره و یک مدال برنز بدست آورد.

- رده‌بندی انفرادی و تیمی مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو به شرح زیر است:

رده بندی انفرادی

55 کیلوگرم: 1- کوئی هاسگاوا (ژاپن)، 2- کانی بیگ ژولچوبیکوف (قرقیزستان)، 3- لی شوی جین (چین) و مارات کاریشالوف (قزاقستان) و 5- حمید سوریان (ایران)

60 کیلوگرم: 1- امید نوروزی (ایران)، 2- جی هیون جانگ (کره جنوبی)، 3- راویندر سینگ (هند) و ریوتارو ماتسوموتو (ژاپن)

66 کیلوگرم: 1- سعید عبدولی (ایران)، 2- دارخان بای احمداف (قزاقستان)، 3- تسوتومو فوجیمورا (ژاپن) و رانا سونیل کومار(هند)

74 کیلوگرم: 1- دانیار کوبونوف (قرقیزستان)، 2- تسوکاسا تسوروماکی (ژاپن)، 3- فرشاد علیزاده (ایران) و پارک جین سانگ (کره جنوبی)

84 کیلوگرم: 1- طالب نعمت پور (ایران)، 2- لی سی یئول (کره جنوبی)، 3- آلخازوراوزدیف (قزاقستان) و جاناربیگ کنجی‌یف (قرقیزستان)

96 کیلوگرم: 1- بابک قربانی (ایران)، 2- آست مامبیتوف (قزاقستان)، 3- دیوید سالدادزه (ازبکستان) و آن چانگ گیون (کره جنوبی)

120 کیلوگرم: 1- نورماخان تنالیف (قزاقستان)، 2- لیو دلی (چین)، 3- علی سلمان (عراق) و مرادجان تویچیف (تاجیکستان)

رده بندی تیمی

1- ایران با کسب چهار مدال طلا و یک برنز

2- قزاقستان با کسب یک مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز

3- ژاپن و قرقیزستان با کسب یک مدال طلا، یک نقره و 2 برنز

5- کره جنوبی با کسب 2 مدال نقره و 2 برنز

بر این اساس در رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی گوانگجو نیز که در روزهای 2 تا 4 آذرماه برگزار شد، تیم ملی ایران با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز بار دیگر قهرمان آسیا شد، این درحالی بود که سعید احمدی کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم کشورمان بدلیل آسیب دیدگی نتوانست صاحب مدالی در این رقابت‌ها شود.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در دوره گذشته رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی در دوحه قطر صاحب چهار مدال طلا و یک نقره شده بود.

- رده بندی انفرادی و تیمی رقابت‌های کشتی آزاد شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی بشرح زیر است:

رده بندی انفرادی

55 کیلوگرم: 1- دلشاد منصوراف (ازبکستان)، 2- یانگ کیونگ ایل (کره شمالی)، 3- یاساهیرو اینابه (ژاپن) و کیم هیو سابه (کره جنوبی)، 5- حسن رحیمی (ایران)

60 کیلوگرم: 1- مانداراخناران گانزوریک (مغولستان)، 2- هیرویوکی اودا(ژاپن)، 3- زوماگازیف (قزاقستان) و گائو فنگ (چین) و 5- سعید احمدی (ایران)

66 کیلوگرم: 1- یونیمیتسو (ژاپن)، 2- مهدی تقوی (ایران)، 3- لئونید اسپریدینوف (قزاقستان) و یانگ چانگ سانگ (کره شمالی)

74 کیلوگرم: 1- صادق گودرزی (ایران)، 2- ناگاشیما (ژاپن)، 3- دورجاوانچیگ (مغولستان) و لی یان سئوک (کره جنوبی)

84 کیلوگرم: 1- جمال میرزایی (ایران)، 2- لی جائه سانگ (کره جنوبی)، 3- پاریو (مغولستان) و بایداشف (قزاقستان)

96 کیلوگرم: 1- رضا یزدانی ( ایران)، 2- قربان قربان‌اف (ازبکستان)، 3- ایسوکاوا (ژاپن) و خاطری (هند)

120 کیلوگرم: 1- آرتور تایمازوف (ازبکستان)، 2- جارگالسیخان (مغولستان)، 3- فردین معصومی (ایران) و ولی لانگ (چین)

رده بندی تیمی

1- ایران با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز

2- ازبکستان با کسب 2 مدال طلا و یک نقره

3- ژاپن با کسب یک مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز

4- مغولستان با کسب یک مدال طلا و یک نقره و 2 برنز

بدین ترتیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران که در دوره گذشته صاحب چهار مدال طلا، پنج نقره و یک مدال برنز شده بود در این دوره موفق به کسب هفت مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز شد تا کیفیت مدال‌های کشتی ایران در گوانگجو نسبت به دوحه بهتر شود.