خبرگزاری مهر - گروه استانها: در هفتهها و ماههای اخیر، بازار بروجرد با نوسان مواجه شده که تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم این شهرستان گذاشته است.
افزایش قیمتها در کالاهای اساسی، مواد غذایی و خدمات، باعث شده تا قدرت خرید خانوارها به شکل محسوسی کاهش یابد و نگرانیهای اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه تشدید شود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که نه تنها قیمت کالاها روند صعودی دارد، بلکه نوسانات مقطعی و بیثباتی بازار، وضعیت را برای خریداران و فروشندگان پیچیدهتر کرده است.
محصولاتی مانند برنج، گوشت، مرغ، لبنیات و… طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند
یکی از مهمترین شاخصها در این زمینه، افزایش هزینه مواد غذایی است؛ محصولاتی مانند برنج، گوشت، مرغ، لبنیات و… طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از این افزایش قیمت ناشی از مشکلات زنجیره تأمین و نرخ تورم فزاینده است که کنترل آن بدون سیاستگذاری هدفمند دشوار خواهد بود.
همچنین مردم معتقدند که نبود نظارت دقیق از طرف نهادهای مرتبط، شرایط را برای مصرفکنندگان سختتر کرده است.
این وضعیت باعث شده تا شهروندان بروجرد با چالشهای روزانه تأمین نیازهای اولیه مواجه شوند و فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش یابد.
بازار افسارگسیخته و گرانیهای بیوقفه
طی هفتههای گذشته سید علی حسینی، امام جمعه بروجرد در خطبههای نماز جمعه این شهرستان با ابراز نگرانی نسبت به افزایش بیرویه قیمتها و وضعیت اقتصادی مردم، بر ضرورت نظارت جدی بر بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه تاکید کرده بود.
امام جمعه بروجرد با اشاره به وضعیت نابسامان بازار گفت: متأسفانه شاهد افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار هستیم و این شرایط به شدت بر زندگی مردم به ویژه اقشار ضعیف تأثیر گذاشته است.
امام جمعه بروجرد: برخی خانوادهها از نظر مالی در مضیقه شدید هستند و توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند
وی افزود: برخی خانوادهها از نظر مالی در مضیقه شدید هستند و توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. این وضعیت نگرانکننده است و نیازمند تدابیر عاجل و مؤثر از سوی مسئولان دولتی است.
حسینی با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر بازار اظهار داشت: تقاضای ما این است که مسئولان مربوطه نظارت جدی و مستمر بر قیمتها داشته باشند تا شاهد بیثباتی و افزایش بیرویه نرخ کالاها نباشیم.
جلسه اضطراری؛ مردم منتظر نتیجه هستند!
به دنبال اظهارات اخیر سید علی حسینی، امام جمعه بروجرد درباره افزایش بیرویه قیمتها و وضعیت نابسامان بازار، و در پی ابراز نارضایتی گسترده مردم از گرانیهای روزافزون، مسئولان شهرستانی تصمیم به اتخاذ تدابیر فوری گرفتند.
بر اساس گزارشها، طی هفتههای گذشته و پس از تذکرات امام جمعه در خطبههای نماز جمعه، جلسه اضطراری تنظیم بازار شهرستان بروجرد با حضور معاون استاندار، فرماندار ویژه و جمعی از مسئولان مرتبط، در دفتر امام جمعه تشکیل شد.
هدف از برگزاری این جلسه، بررسی راهکارهای عملی برای کنترل قیمتها، ساماندهی بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر اعلام شد تا ثبات نسبی به وضعیت اقتصادی مردم بازگردد و فشارهای مالی کاهش یابد.
با وجود برگزاری جلسات تنظیم بازار و وعدههای مسئولان برای کنترل قیمتها، مردم بروجرد همچنان از وضعیت نابسامان بازار و نوسان مداوم قیمتها گلایه دارند.
گلایه مردم از نوسان قیمتها
یکی از شهروندان بروجردی گفت: هر هفته که به بازار میآیم، با قیمتهای جدید و بالاتر مواجه میشوم. اقلام ضروری هر روز گرانتر میشود و واقعاً توان خرید ما کاهش یافته است.
یکی دیگر از شهروندان افزود: مسئولان وعده میدهند که قیمتها کنترل شود، اما ما هنوز اثر عملی آن را نمیبینیم. نوسان قیمتها زندگی ما را سخت کرده است.
این مصاحبهها نشان میدهد که با وجود تلاش مسئولان، فشار اقتصادی بر خانوادهها و مردم عادی همچنان محسوس است و نیاز به اقدام عملی و مؤثر برای تثبیت بازار احساس میشود.
فرماندار: مدیرانی که در کنترل بازار کمکاری کنند، معرفی میشوند
برای بازرسیهای میدانی حدود ۵۰ تیم مشخص شده است تا تمامی نقاط شهرستان مورد پایش قرار گیرند قدرتالله ولدی، فرماندار ویژه بروجرد در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام شده برای کنترل بازار و تنظیم قیمتها در شهرستان اظهار داشت: در جلسات اخیر تنظیم بازار، خدمترسانی به مردم بهعنوان اولویت اصلی دستگاههای اجرایی مورد تأکید قرار گرفت و هشدار داده شد که مدیرانی که در رصد و کنترل بازار کمکاری کنند، معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد: برای بازرسیهای میدانی حدود ۵۰ تیم مشخص شده است تا تمامی نقاط شهرستان مورد پایش قرار گیرند. امیدواریم این تیمها بتوانند وضعیت بازار را به شکل مؤثر رصد کنند.
ولدی با تأکید بر اینکه رصد بازار طبق دستور شورای امنیت ملی و وزارت کشور، وظیفه همه دستگاههای نظارتی و اجرایی است، افزود: صنوف و اتحادیههای متخلف تنبیه و صنوف موفق تشویق خواهند شد. گرانی وجود دارد، اما قیمتهای مصوب باید در بازار اجرا شود.
تقسیم شهرستان را به ۶ منطقه و ۱۲ ناحیه برای نظارت
معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد در توضیح برنامههای عملیاتی گفت: شهرستان را به ۶ منطقه و ۱۲ ناحیه تقسیم کردهایم و نظارتهای مستقیم توسط دستگاههای متولی شامل جهاد کشاورزی، صمت، غله، تعزیرات، اصناف، بهداشت و درمان و سایر نهادهای مسئول انجام خواهد شد. همکاران من در فرمانداری هم تمام قد پشتیبانی این اقدامات را بر عهده دارند.
وی تأکید کرد: همه باید با هم کمک کنیم تا شرایط اقتصادی بازار جمع و جور شود و مردم با آرامش نیازهای خود را تأمین کنند.
فرماندار ویژه بروجرد در ادامه توضیحات خود درباره برنامههای تنظیم بازار در شهرستان گفت: امسال نیز مانند سالهای گذشته، در مناسبتهای مختلف از جمله شب عید، ماه مبارک رمضان و همچنین در جنگ ۱۲ روزه، اقدامات گستردهای برای کنترل بازار انجام دادیم. تیمهای بازرسی را بهکار گرفتیم، موجودی کالاها و نیازهای بازار را رصد کردیم و نتایج مناسبی نیز دریافت کردیم.
ولدی افزود: این مرحله، سومین مرحله عملیاتی ما در سال جاری است که با دقت و برنامهریزی انجام میشود تا قیمتها و وضعیت بازار تحت کنترل باشد.
وی تصریح کرد: مدیرانی که توانایی اداره دستگاه تحت مدیریت خود را ندارند، با مدیران توانمند جایگزین خواهند شد تا روند نظارت و خدمترسانی به مردم با قوت ادامه یابد.
بازرسیهای تخصصی و مستمر در سطح شهرستان بروجرد
معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد در ادامه توضیحات خود درباره اقدامات تنظیم بازار، با تأکید بر گستردگی و استمرار بازرسیها گفت: این بازرسیها در حوزههای مختلف شامل آرد و نان، بازار و اصناف، مرغ و گوشت و سایر کالاهای اساسی با حضور بازرسان تخصصی از دستگاههای صمت، تعزیرات، بهداشت و درمان و سایر نهادهای ذیربط در سطح شهرستان انجام میشود.
در بازرسیهای انجام شده در روزهای اخیر، با واحدهای متخلف برخورد قانونی و پروندههای تعزیراتی و تخلفاتی تشکیل شده است
وی تصریح کرد: این نظارتها بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور و مصوبات شورای تأمین شهرستان و همچنین پیرو فرمایشات امام جمعه بروجرد و جلسه فوقالعاده تنظیم بازار آغاز شده و بهصورت روزانه در سطح شهرستان اجرایی میشود.
ولدی ادامه داد: در بازرسیهای انجام شده در روزهای اخیر، با واحدهای متخلف برخورد قانونی شده و پروندههای تعزیراتی و تخلفاتی صادر شده است. همچنین برخی از واحدهای متخلف به منظور حفظ حقوق مصرفکنندگان پلمب شدهاند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد در پایان تأکید کرد: این بازرسیها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در راستای تأمین رضایت شهروندان با متخلفان و سودجویان برخورد قانونی خواهد شد تا بازار بروجرد به ثبات نسبی برسد.
هیچ گونه مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر امید امیدی شاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه تنظیم بازار استان با اشاره به موجودی انبارها و توزیع کالاها در فروشگاهها، اعلام کرده بود: با توجه به وضعیت موجودی انبارها و نحوه توزیع کالاها، هیچ گونه مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
وی همچنین بیان کرد که در این جلسه علاوه بر بررسی موضوعات مرتبط با تنظیم بازار، بر تشدید مجازات مخلان نظم بازار تأکید شده است. این اقدامات و تأکیدات در راستای حفظ ثبات قیمتها و تأمین نیازهای مردم صورت گرفته و تداوم آنها با هدف افزایش نظارت و کاهش تخلفات بازار دنبال میشود.
بنابراین گزارش، با وجود اقدامات گسترده مسئولان شهرستان و استان، از جمله برگزاری جلسات اضطراری تنظیم بازار، تشکیل تیمهای بازرسی تخصصی و تأکید بر خدمترسانی به مردم، فشار اقتصادی و نوسان قیمتها همچنان دغدغه اصلی شهروندان بروجرد است.
لزوم استمرار نظارتها و هماهنگی همهجانبه دستگاهها
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرانیهای مداوم و کمبود نظارت مؤثر میتواند علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد عمومی به بازار و دستگاههای اجرایی را نیز تضعیف کند.
در عین حال، بازرسیهای مستمر و برخورد قانونی با واحدهای متخلف نشان میدهد که مسئولان محلی در تلاشند تا ثبات نسبی به بازار بازگردد و حقوق مصرفکنندگان رعایت شود.
تجربههای گذشته و اقدامات انجام شده در مناسبتهایی مانند شب عید، ماه رمضان و بحرانهای کوتاهمدت بازار، نشان میدهد که برنامهریزی و نظارت هماهنگ میان دستگاههای اجرایی و اتحادیهها میتواند تا حدی از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند.
در نهایت، کارشناسان بر این باورند که ثبات بازار بروجرد نیازمند هماهنگی همهجانبه مسئولان، نظارت مستمر و پاسخگویی سریع به مشکلات روزمره مردم است. تنها با این رویکرد است که میتوان اطمینان حاصل کرد که گرانیها کنترل شده و نیازهای اساسی شهروندان به شکل منصفانه و با قیمتهای منطقی تأمین میشود.
