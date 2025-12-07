پلمب ۲ حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه افرادی در سطح حوزه استحفاظی به صورت مخفیانه اقدام به حفر چاه و برداشت غیرمجاز آب‌های زیر زمینی می‌کنند، تیم‌هایی از کلانتری ۱۱ میدان الله با همکاری تیمی از مأموران آب منطقه‌ای برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با توجه به اهمیت موضوع و بحران آب در منطقه پس از یک سری تحقیقات میدانی، محل این چاه‌های غیرمجاز در زمین‌های اطراف شهرستان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی آزادشهر با بیان اینکه پس از هماهنگی با مقام قضائی و همکاری مأموران آب منطقه‌ای تعداد دو حلقه چاه آب کشاورزی غیر مجاز پلمب شد، گفت: تخریب و پر کردن اینگونه چاه‌ها برای پیشگیری از خشک شدن سفره‌های آب زیر زمینی و جلوگیری از بحران آب صورت پذیرفته است و در بخش‌های دیگر شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.