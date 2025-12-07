  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

پلمب ۲ حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان آزادشهر

پلمب ۲ حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان آزادشهر

آزادشهر-فرمانده انتظامی آزادشهراز پلمب دوحلقه چاه آب غیرمجاز کشاورزی در این شهرستان خبر داد وگفت: این اقدامات برای پیشگیری ازخشک شدن سفره های آب زیر زمینی و جلوگیری از بحران آب انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه افرادی در سطح حوزه استحفاظی به صورت مخفیانه اقدام به حفر چاه و برداشت غیرمجاز آب‌های زیر زمینی می‌کنند، تیم‌هایی از کلانتری ۱۱ میدان الله با همکاری تیمی از مأموران آب منطقه‌ای برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با توجه به اهمیت موضوع و بحران آب در منطقه پس از یک سری تحقیقات میدانی، محل این چاه‌های غیرمجاز در زمین‌های اطراف شهرستان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی آزادشهر با بیان اینکه پس از هماهنگی با مقام قضائی و همکاری مأموران آب منطقه‌ای تعداد دو حلقه چاه آب کشاورزی غیر مجاز پلمب شد، گفت: تخریب و پر کردن اینگونه چاه‌ها برای پیشگیری از خشک شدن سفره‌های آب زیر زمینی و جلوگیری از بحران آب صورت پذیرفته است و در بخش‌های دیگر شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6681350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها