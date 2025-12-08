  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در سلسله

سلسله- فرمانده انتظامی سلسله از پلمب هفت واحد صنفی متخلف در جریان اجرای طرح نظارت، ساماندهی و تأمین نظم و امنیت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تأمین نظم و امنیت، مأموران پلیس امنیت عمومی به همراه نماینده اتاق اصناف، بازرسان شبکه بهداشت و سازمان صمت شهرستان، طی عملیاتی مشترک از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند.

پلمب واحدهای متخلف

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، ۷ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط صنفی، انتظامی و بهداشتی، نداشتن پروانه فعالیت و سایر تخلفات مشابه پلمب شدند.

به گفته وی، متصدیان این واحدها پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

درخواست همکاری از اصناف و شهروندان

فرمانده انتظامی سلسله در پایان ضمن قدردانی از همکاری اصناف و مردم، از شهروندان خواست نسبت به هشدارها و تدابیر اعلام‌شده حساس بوده و در امور نظارتی و پیشگیرانه با مأموران انتظامی همراهی لازم را داشته باشند.

