به گزارش خبرنگار مهر، سعید نور خدایی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باهدف ارتقای خدمات‌دهی به جامعه معلولان از مجموع ۲۰ مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی فعال در محورهای این استان تاکنون ۱۶ مجتمع به طور کامل مناسب‌سازی شده‌اند.

وی گفت: این مجتمع‌ها به امکانات ویژه از جمله رمپ دسترسی، سرویس بهداشتی مناسب‌سازی شده و فضای تردد ایمن برای جانبازان و معلولان تجهیز شده‌اند.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، افزود: عملیات مناسب‌سازی چهار مجتمع‌های تحت پوشش این اداره کل به‌منظور تسهیل در تردد معلولان در حال اجرایی‌شدن است.

نور خدایی، اضافه کرد: در حال حاضر ۲۶ موافقت اصولی برای ایجاد مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی صادر شده که از این تعداد ۹ مجتمع در مرحله اخذ استعلام هستند.