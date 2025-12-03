  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

مناسب‌سازی ۱۶ مجتمع خدماتی و رفاهی لرستان برای معلولان

مناسب‌سازی ۱۶ مجتمع خدماتی و رفاهی لرستان برای معلولان

خرم‌آباد - معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از مناسب‌سازی ۱۶ مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی این استان برای معلولان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نور خدایی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باهدف ارتقای خدمات‌دهی به جامعه معلولان از مجموع ۲۰ مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی فعال در محورهای این استان تاکنون ۱۶ مجتمع به طور کامل مناسب‌سازی شده‌اند.

وی گفت: این مجتمع‌ها به امکانات ویژه از جمله رمپ دسترسی، سرویس بهداشتی مناسب‌سازی شده و فضای تردد ایمن برای جانبازان و معلولان تجهیز شده‌اند.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، افزود: عملیات مناسب‌سازی چهار مجتمع‌های تحت پوشش این اداره کل به‌منظور تسهیل در تردد معلولان در حال اجرایی‌شدن است.

نور خدایی، اضافه کرد: در حال حاضر ۲۶ موافقت اصولی برای ایجاد مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی صادر شده که از این تعداد ۹ مجتمع در مرحله اخذ استعلام هستند.

کد خبر 6677370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها