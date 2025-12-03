به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگارپور عصر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای بهبود توزیع کالا با هدف کاهش ضایعات اظهار کرد: استفاده گسترده از کیسههای پلاستیکی، علاوه بر پیامدهای جدی برای محیطزیست، هزینههای قابلتوجهی نیز به کشور تحمیل میکند.
او با اشاره به اهمیت همراهی مردم در اجرای اقدامات محیطزیستی افزود: همکاری شهروندان در استفاده از کیسههای کاغذی و پارچهای در فروشگاهها نقشی تعیینکننده دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: طی سالهای گذشته، به دلیل نبود برنامهریزی مناسب، برخی رفتارهای نادرست و ناپایدار در جامعه رایج شده که این موضوع به آلودگیهای گسترده و مشکلات جدی محیطزیستی منجر شده است.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای مهم، مصرف بیرویه منابعی مانند آب، گاز و برق است؛ در حالی که پس از مصرف، توجه کافی به مدیریت و کاهش مصرف صورت نمیگیرد و همین موضوع هم هزینههای سنگینی به کشور وارد میکند و هم آسیبهای جبرانناپذیری به محیطزیست میزند.
رستگارپور با بیان اینکه الگوی مصرف کیسههای پلاستیکی نیز نیازمند اصلاح است، گفت: اگرچه این کیسهها بهعنوان «یکبار مصرف» معرفی میشوند، اما در واقع چندین بار مورد استفاده قرار میگیرند و هزینههای اقتصادی و محیطزیستی فراوانی به همراه دارند.
او تأکید کرد: رهاسازی این کیسهها در محیطهای عمومی باعث ایجاد منظرهای ناپسند و آزاردهنده میشود و در جادهها و حاشیه شهرها حجم چشمگیری از این زبالهها دیده میشود.
رستگارپور با تأکید بر لزوم تشکیل جلسات کارشناسی و برنامهریزی دقیق برای حل این معضلات اظهار کرد: چنین جلساتی باید به تصمیمات جدی و اقدامات عملی و ملی منجر شود تا الگوهای مطلوبی برای بهبود وضعیت محیطزیست کشور شکل گیرد.
وی خاطرنشان کرد: انباشت زباله و کیسههای پلاستیکی در اماکن عمومی کشور و حتی کشورهایی مانند عراق رو به افزایش است و این روند بهتدریج در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی در حوزه محیطزیست است.
