۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۳

هشدار درباره افزایش زباله‌های پلاستیکی در کشور

رئیس اتاق اصناف تهران بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و کاغذی به جای کیسه‌های پلاستیکی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگارپور عصر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای بهبود توزیع کالا با هدف کاهش ضایعات اظهار کرد: استفاده گسترده از کیسه‌های پلاستیکی، علاوه بر پیامدهای جدی برای محیط‌زیست، هزینه‌های قابل‌توجهی نیز به کشور تحمیل می‌کند.

او با اشاره به اهمیت همراهی مردم در اجرای اقدامات محیط‌زیستی افزود: همکاری شهروندان در استفاده از کیسه‌های کاغذی و پارچه‌ای در فروشگاه‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد.

رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: طی سال‌های گذشته، به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب، برخی رفتارهای نادرست و ناپایدار در جامعه رایج شده که این موضوع به آلودگی‌های گسترده و مشکلات جدی محیط‌زیستی منجر شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم، مصرف بی‌رویه منابعی مانند آب، گاز و برق است؛ در حالی که پس از مصرف، توجه کافی به مدیریت و کاهش مصرف صورت نمی‌گیرد و همین موضوع هم هزینه‌های سنگینی به کشور وارد می‌کند و هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست می‌زند.

رستگارپور با بیان اینکه الگوی مصرف کیسه‌های پلاستیکی نیز نیازمند اصلاح است، گفت: اگرچه این کیسه‌ها به‌عنوان «یک‌بار مصرف» معرفی می‌شوند، اما در واقع چندین بار مورد استفاده قرار می‌گیرند و هزینه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی فراوانی به همراه دارند.

او تأکید کرد: رهاسازی این کیسه‌ها در محیط‌های عمومی باعث ایجاد منظره‌ای ناپسند و آزاردهنده می‌شود و در جاده‌ها و حاشیه شهرها حجم چشمگیری از این زباله‌ها دیده می‌شود.

رستگارپور با تأکید بر لزوم تشکیل جلسات کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق برای حل این معضلات اظهار کرد: چنین جلساتی باید به تصمیمات جدی و اقدامات عملی و ملی منجر شود تا الگوهای مطلوبی برای بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: انباشت زباله و کیسه‌های پلاستیکی در اماکن عمومی کشور و حتی کشورهایی مانند عراق رو به افزایش است و این روند به‌تدریج در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی در حوزه محیط‌زیست است.

سمیه رسولی

    • مهناز محقق IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      ،باسلام. ،دیگه استفاده از پلاستیک وحشتناک. البته باید از سرچشمه جلوگیری شود بعد فرهنگ سازی موثر. فروش سالانه. این کیسه ی پلاستیک ،سود بسیار زیاد برای پتروشیمی وعده‌اي خاص داره،،،این ثروت مردم به باد داده شده،،وای هیج کجای دنیا. مثل ایران اشعال نداره، ،جنگل ها اشعال. کویر اشعال. ،دشت اشعال. صحرا اشعال،،،
    • سعید IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      یک راهکار که در سوئد جواب داده، قیمت کیسه ها هستش. قیمت کیسه ها که مجانی بود را اول ۱ کرون، بعد دو کرون و بعد ۷ کرون کردند. وقتی ۷ کرون شد مقدار مصرف پلاستیک که گرانتر از کاغذی شدند خیلی پایین آمد. درآمد حاصله را هم به رسیدگی به طبیعت اختصاص دادند.

