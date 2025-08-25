به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، مصرف نایلکس در این میادین از ۲۱۲۸ تن در سال ۱۳۹۸ به ۲۰۹۳ تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این در حالی است که طی همین مدت، عرضه محصولات از ۶۳۱ هزار تن به بیش از ۸۰۶ هزار تن افزایش یافته که معادل رشد ۲۷/۸ درصدی است. کاهش مصرف پلاستیک در شرایط افزایش عرضه، نشاندهنده اثربخشی اقدامات انجامشده است.
از مهمترین برنامههای سال گذشته میتوان به ابلاغ دستورالعمل کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی، الزام غرف به استفاده از کیسههای کوچک و متوسط، ممنوعیت استفاده از نایلکس در غرف آجیل و خشکبار و جایگزینی آن با پاکتهای کاغذی، اهدای ۱۰ هزار کیسه پارچهای به مشتریان و انتشار ۴۰ هزار نسخه بروشور آموزشی اشاره کرد.
این دستاوردها در جلسه کمیته فرعی برنامهریزی و نظارت بر مصوبه کاهش مصرف پلاستیک که روز ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴ در اداره کل محیطزیست و توسعه پایدار برگزار شد، ارائه و مورد تأیید قرار گرفت.
در این جلسه، رضایت شهروندان از جایگزینی پاکتهای کاغذی و همچنین تمایل سازمان میادین برای تعامل گستردهتر با اداره کل محیطزیست مورد تأکید قرار گرفت.
برنامههای مشترک اداره کل محیط زیست با سازمان میادین در آینده برای استمرار و تقویت طرح کاهش مصرف پلاستیک شامل موارد زیر است:
استمرار عرضه کیسههای پلاستیکی در اندازههای متنوع بهویژه سایز کوچک و متوسط
توسعه عرضه کیسههای پارچهای و چند بار مصرف در غرف منتخب
درج علامتهای مشخصات کیسهها شامل نوع، وزن و کاربرد
استقرار نیروهای راهنما در میادین برای توصیه به مصرف بهینه و ترویج کیسههای پارچهای
ارسال گزارشهای دورهای مصرف پلاستیک به اداره کل محیطزیست
پیشبینی ردیف بودجه حمایتی و تشویقی برای بهرهبردارانی که مصرف پلاستیک را کاهش دهند.
اعطای نشان محیطزیستی و تسهیلات ویژه به غرف و بازارهای سبز
تولید گرانول پلاستیکی از نایلکسهای بازیافتی برای استفاده در کیسههای زباله
ایجاد سبدهای جمعآوری نایلکس مصرفشده در میادین و اهدای هدایا به شهروندان مشارکتکننده
اجرای کمپینهای فرهنگی و مسابقات محیطزیستی با همکاری خانههای محیطزیست
اختصاص امتیاز ویژه به غرفهداران سبز در فرآیند مزایدههای سازمان
نظر شما