به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه چهارشنبه در مراسم رونمایی از «لغت‌نامه حقوقی» با اشاره به نقش تعیین‌کننده منابع مرجع در ارتقای سطح فهم عمومی اظهار کرد: در جامعه امروز، هیچ ابزار علمی به اندازه دانشنامه‌ها و لغت‌نامه‌های تخصصی نمی‌تواند در انتقال مفاهیم دقیق و تقویت درک عمومی از زبان تخصصی مؤثر باشد.

به گفته وی، این نوع منابع علاوه بر اینکه سرعت یادگیری را افزایش می‌دهند، موجب ارتقای دقت و نظم در حوزه‌های مختلف علمی نیز می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه جهان معاصر بیش از هر زمان دیگر بر محور تخصص‌گرایی حرکت می‌کند، ادامه داد: اساس پیشرفت در جوامع امروز بر دانش متمرکز و دقیق استوار است و در چنین شرایطی، انتشار لغت‌نامه‌ها و آثار مرجع، نقشی فراتر از یک کار پژوهشی ساده دارد و می‌تواند مسیر توسعه علمی و حرفه‌ای را هموار کند.

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت زبان تخصصی افزود: گسترش حوزه‌های علمی و پیچیده شدن ساختارهای اجتماعی، نیاز به زبان مشترک میان متخصصان و مردم را دوچندان کرده است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل آثار مرجع می‌توانند به‌عنوان حلقه وصل میان جامعه تخصصی و عموم مردم عمل کرده و به افزایش شفافیت و کاهش سوءبرداشت‌ها کمک کنند. فرماندار سنندج با بیان اینکه پرداختن به واژگان و مفاهیم دقیق، مسیر رشد علمی را روشن‌تر می‌کند، یادآور شد: لغت‌نامه‌های تخصصی علاوه بر اینکه جایگاه علمی یک حوزه را تقویت می‌کنند، به تولید ادبیات مشترک نیز کمک می‌کنند و این امر برای جامعه‌ای که در حال حرکت به سمت توسعه پایدار است، اهمیت زیادی دارد.

آئین رونمایی از «لغت‌نامه حقوقی» اثر امید رشیدی، حقوقدان کردستانی، با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، فعالان مدنی و فرهنگی، و چهره‌های حقوقی در سنندج برگزار شد.