حجت کریم پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درگذشت استاد میرهاشم میری را ضایعه‌ای بزرگ برای فرهنگ و ادبیات همدان و کشور توصیف کرد.

وی با بیان اینکه امروز همدان و ادبیات انقلاب اسلامی پدری را از دست داده است، اظهار کرد: بیت سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی از سروده‌های خود استاد میری، بیانگر دقیق حال و روز جامعه ادبی در سوگ این فقدان است.

کریم‌پور استاد میری را از ستون‌های استوار ادبیات متعهد همدان و کشور دانست و افزود: ایشان در کنار بزرگانی چون قیصر امین‌پور و سید حسن حسینی، از نسل پرورش یافته انقلاب و از مبارزان عرصه فرهنگ بودند که برای اعتقاداتشان زندان‌های طاغوت را نیز تحمل کردند.

وی بر شخصیت پدرانه استاد میری تأکید کرد و گفت: استاد میری به‌راستی پدر شاعران همدان بود و با صبر و عشق بی‌نظیری، دست نوقلمان را می‌گرفت و راهنمایی می‌کرد.

این فعال فرهنگی با اشاره به احاطه علمی استاد میری افزود: تسلط ایشان بر ادبیات کهن و معاصر، به‌ویژه در حوزه رباعی و پژوهش‌های بومی و تاریخی همدان، چهره‌ای متمایز و بی‌بدیل از ایشان ساخته بود. ایشان سال‌ها به عنوان کارشناس ادبی در کارگاه‌های حوزه هنری استان فعالیت داشتند و سخنرانی‌هایشان همواره پربار و آموزنده بود.

ادبیات همدان وامدار استاد میرهاشم میری

کریم‌پور به آثار به جای مانده از استاد میری اشاره کرد و گفت: از ایشان آثاری مانند ترانه‌های انتظار، فرهنگ نام‌جای‌های همدان، معلمان اهل قلم استان و کتاب تجربه به چاپ رسیده است. همچنین مجموعه رباعی ماییم و دلی… به زودی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد و دو پروژه بزرگ هزار سال رباعی همدان (به کوشش مشترک ایشان و جواد محقق) و مجموعه‌ای از رباعی‌های جدید ایشان نیز آماده انتشار است.

وی در پایان تصریح کرد: ادبیات همدان، هم در بخش تولید شعر متعهد و انقلابی و هم در بخش پژوهش و شناساندن هویت تاریخی این خطه، همواره وامدار استاد میرهاشم میری خواهد بود.

کریم پور اضافه کرد: ایشان به رباعی همدان جانی تازه بخشیدند و نسلی از شاعران را پرورش دادند. فقدان این استاد برجسته و حافظ‌شناس توانمند، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای فرهنگ استان است.