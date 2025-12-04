هوای مازندران ابری و سرد است

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با هشدار نسبت به تشدید فعالیت سامانه ناپایدار جوی اعلام کرد: آسمان استان در روز پنجشنبه ابری، نسبتاً سرد و همراه با بارش پراکنده باران خواهد بود و احتمال وقوع سیلاب، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد وجود دارد. فعالیت‌های دریایی نیز در این مدت ممنوع اعلام شده است.

همچنین مدیریت بحران از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، از حضور و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی و انجام فعالیت‌های پرخطر در فضای باز خودداری کنند.

همچنین در پی مواج و طوفانی بودن دریای خزر، هرگونه فعالیت دریایی از جمله صیادی و تردد شناورها در مدت فعالیت این سامانه ممنوع اعلام شده است.

اداره‌کل مدیریت بحران تأکید کرد دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در آماده‌باش کامل قرار دارند و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی در ساعات آینده منتشر خواهد شد.