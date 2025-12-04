به گزارش خبرنگار مهر، بهمن محمدیمقدم شامگاه پنج شنبه با تشریح آخرین وضعیت نقشههای هواشناسی در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: برای جمعه با توجه به گذر امواج کمدامنه از روی جو منطقه، علاوه بر افزایش پوشش ابر، شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین در ساعات غروب و اوایل شب در برخی مناطق وقوع بارشهای پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق، دور از انتظار نیست.
وزش باد پدیده غالب روزهای شنبه و یکشنبه
وی ادامه داد: برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز افزایش پوشش ابر و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد، مهمترین پدیدههای غالب در آسمان لرستان خواهند بود.
گزارش دمایی شبانه و سردترین نقاط استان
این کارشناس هواشناسی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: به لحاظ نوسانات دما، برای امشب نیز دماها روندی افزایشی خواهد داشت.
محمدیمقدم بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرهای الشتر و نورآباد با ثبت کمینه دمای ۵ درجه زیر صفر، سردترین نقاط استان گزارش شدند.
نوسانات دمای مرکز استان
وی افزود: در همین بازه زمانی، دمای هوای مرکز استان خرمآباد بین ۲ تا ۱۶ درجه بالای صفر در نوسان بوده است.
