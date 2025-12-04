عملیات نجات چنارهای شاهرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی صبح پنجشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره و شورای مرکزی تشکل دیده بان طبیعت شاهرود در محل دفتر خود با تاکید بر اینکه طبیعت دوستان و تشکل‌های زیست محیطی با احساس مسئولیت حفاظت از سرمایه‌ها، داشته‌ها و میراث طبیعی و تاریخی را با جدیت دنبال کردند، بیان داشت: حفظ قله شاهوار و جنگل ابر شاهرود از رزومه و سوابق خوب این فعالان است.

وی افزود: شهرداری متولی بسط و توسعه همه جانبه شهری بوده و در تمامی حوزه‌ها به نحوی ورود کرده که در نیاز و ضرورت، شاهرود به بهترین شهرهای کشور تبدیل شده است.

خرید ۳۵۰۰ باکس زباله برای تمامی کوچه‌ها

شهردار شاهرود با بیان اینکه از ابتدای تصدی مسئولیت متوجه شدیم که نقطه ضعف‌های بسیاری در حوزه مدیریت شهری وجود دارد، بیان کرد: مهمترین آن نظافت و عدم توجه به پاکیزگی و بهداشت شهری بود لذا در گام نخست تعداد پرسنل پاکبان از ۶۵ نفر به ۱۰۸ نفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه نظافت روزانه شهر نیروی بیشتری را می‌طلبید، افزود: دستگاه‌های حمل زباله نو خریداری و سه هزار و ۵۰۰ باکس زباله در تمامی کوچه‌ها قرار گرفت و از آن پس شاهرود را هیچ وقت نمی‌بینیم و به عنوان شهر پاکیزه معرفی شد.

کاهش آلودگی هوا با نوسازی ناوگان اتوبوس رانی

شهردار شاهرود با بیان اینکه جمع شدن روزانه ۹۰ تن متوسط زباله در شهر نیازمند مدیریت پسماند بود، اظهار کرد: کار کار تفکیک زباله از مبدا با احداث کانکس و سامانه بهروب آغاز و دو هزار و ۵۰۰ خانوار با آن ارتباط گرفتند و در کنار آن در مدارس آموزش در دستور کار قرار گرفت تا فرهنگ سازی رخ دهد.

احمدی با بیان اینکه برای کاهش آلودگی هوا قرارگیری جایگاه سوخت در اتوبوس رانی باعث کاهش ۳۰۰ کیلومتری پیمایش شد، تصریح کرد: این موضوع صرفه‌جویی و پیشگیری از سوختن سه هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت و تبدیل آن به آلودگی هوا را نیز به همراه داشت.

وی افزود: علیرغم اینکه بازسازی کامل اتوبوس ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد اما ۱۸ مورد سوزن انژکتور موتور اتوبوس تعویض و ۱۵ مورد اتوبوس به صورت کامل بازسازی شد تا مشکل آلودگی هوا ناشی از سوخت اتوبوس حل شود.

خریداری اتوبوس نو

شهردار شاهرود اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ تعدد یازده دستگاه و طی سال جاری پنج دستگاه اتوبوس نو خریداری و به ناوگان حمل و نقل عمومی شاهرود اضافه شد همچنین در راستای ارتقا سیستم حمل و نقل اتوبوس تابلو هوشمند رونمایی و نصب خواهد شد که طبق آن بر اساس نرم افراز استفاده کنندگان از اتوبوس در خواهند یافت که چه زمانی اتوبوس می‌رسد و این در بعد زمان و تسهیل تردد کمک می‌کند.

شهردار شاهرود با بیان اینکه فضای سبز موجود زنده‌ای که غفلت از آن باعث ایجاد خسارت بسیاری برای شهروندان می‌شود، ابراز داشت: برای حفاظت بیشتر پرسنل فضای سبز از ۷۰ نفر به ۲۲۰ افزایش یافت.

احمدی تصریح کرد: به غیر از اضافه شدن ۷۰ هکتار به فضای سبز بین درختان نیز واکاری نهال انجام گرفت تا توسعه فضای سبز رخ دهد البته با توجه به خشکسالی و قرار گرفتن یک چاه آب فضای سبز به آب شرب شهروندان در تابستان لذا برای مدیریت منابع آبی به انجام آبیاری تحت فشار روی آوردیم و ۴۵۰ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی اجرا شد که انجام تمام و کمال آن نیازمند نظارت لازم است.

نهضت نجات چنارها

شهردار شاهرود ادامه داد: برای سازگاری نهال و گل‌ها تولید آنها در شاهرود انجام شد تا از همان ابتدا گیاهان با اقلیم شهر منطبق شوند.

احمدی تصریح کرد: نهضت نجات چنارهای شاهرود و تاکنون چندین شیوه و آزمایش بر روی نمونه‌های چنار انجام و نتیجه کامل را به ما نداده است.

وی بزرگترین مشکل چنار را ناشی از کمبود آب و غذا دانست و افزود: تشتک زدن اطراف درختان چنار آبشار آغاز شد.

توسعه پارک‌ها در دستور کار

شهردار شاهرود با بیان اینکه می‌کوشیم تا با در دسترس قرار دادن مواد شیمیایی و کود دامی غذای لازم را به درخت برسانیم، گفت: برای بهبود غذا رسانی طرح مطالعاتی استفاده از پساب در آبیاری درختان چنار در دست اجرا است.

احمدی با بیان اینکه معتقدیم شهر زمانی زیبا است که فضای سبز خوبی نیز داشته باشد، تصریح کرد: پارک‌ها از سه مورد بلوار، پارک کودک و آبشار به هفت مورد ارتقا یافته و احداث چند پارک در شهرک‌ها نیز در دست اجرا است.

وی افزود: از سویی برخی بوستان‌ها نیز نیازمند باز پیرایی بود که پارک کودک در این راستا در دست اجرا است و قول می‌دهیم تا این پارک‌های قدیمی همچنان شکل نوستالژی خود را حفظ کنند.

در این نشست شهردار به تشکل مردم نهاد جمعیت دیده بان طبیعت متعهد شد که کار شهر انسان محور را به صورت پایلوت در یک محله و همچنین بلوار پیامبر اعظم برای اختصاص لاین دوچرخه اجرایی کند و همچنین حریم سه چنار قطور و تناور را از سیمان، بتن و آسفالت آزاد سازی کند و همچنین سامانه هوشمند تردد یا دوچرخه را با خریداری دوچرخه‌ها و ایجاد ایستگاه‌های مختلف در شهر تا دهه فجر راه اندازی کند و کار عمرانی پارک کودک با حضور و نظارت مستقیم مسئول فضای سبز شهرداری انجام شود.