آغاز عملیات روکش آسفالت محور میامی-جاجرم؛ تامین ایمنی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح پنجشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی میامی از آغاز عملیات روکش آسفالت محور میامی به جاجرم خبر داد و ابراز داشت: هدف این پروژه تسهیل تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده است.

وی با بیان اینکه این عملیات به طول ۲۰ کیلومتر محور انجام خواهد شد، افزود: این طرح به ارتقای کیفیت شبکه راه‌های استان سمنان اضافه خواهد کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه برای این طرح اعتباری معادل ۱۰۰ میلیارد تومان منظور شده است، ابراز داشت: محل تأمین این اعتبارات از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور است.

عمیدی با بیان اینکه اصلاح فرسودگی سطح جاده از مطالبات مردمی بود که محقق شد، تصریح کرد: با این اقدام تصادفات محور نیز کاهش خواهد یافت.

وی محور میامی به جاجرم را از مسیرهای حیاتی و مهم استان سمنان خواند و افزود: این اقدامات امید تازه را در دل مردم دمیده و یکی از مطالبات مهم را محقق کرده است.