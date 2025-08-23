۳ اکیپ راهداری شبانه روزی در محور شاهرود- میامی مستقر شد

امیر عمیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳ اکیپ راهداری شبانه روزی در محور شاهرود- میامی مستقر است، ابراز داشت: این تصمیم بنا به تداوم سفر زائران مشهد مقدس و افزایش حجم تردد در حال انجام است.
وی بابیان اینکه پایش و نظارت شبانه روزی راهداری تا پایان پیک سفر ادامه دار است، افزود: این اقدام با هدف کاهش تصادفات جادهای و کمک به رانندگان در دستور کار واقع شده است.
آغاز بهسازی راه روستایی قهج
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از آغاز پروژههای عمرانی در محورهای روستایی شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز داشت: هدف از این اقدام بهبود زیرساختهای حملونقل و ارتقا کیفیت راههای روستایی است.
عمیدی با بیان اینکه عملیات زیرسازی محور امامزاده قهج از روز جمعه ۳۱ مرداد آغاز شده است، تصریح کرد: این اقدام زمینه سازی مقدمات اجرای روکش آسفالت است.
وی افزود: ارتقا ایمنی، بهبود شرایط حمل و نقل، افزایش رضایت مردم و تسهیل شرایط تردد اهالی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
برپایی ایستگاه صلواتی میامی- کاهک
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ایستگاه صلواتی میامی- کاهک تا پایان بازگشت زائران برقرار است، ابراز داشت: وجود این موکب ها ترغیب رانندگان برای استراحت و کاستن از خستگی آنها است.
عمیدی تصریح کرد: با هدف جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان خدماتی نظیر پذیرایی، استراحت کوتاهمدت و اطلاعرسانی ایمنی در این موکب ارائه میشود.
وی با تاکید بر اینکه این موکب ها نقش مؤثری در آرامش و سلامت سفرهای جادهای ایفا میکند، افزود: این موکب نیز در راستای ارتقا ایمنی جادهای راه اندازی شده است.
