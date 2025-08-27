به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت و میزبانی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان تعداد پروژه‌های افتتاحی و کلنگ زنی را ۳۲ مورد خواند و ابراز داشت: هدف اصلی این پروژه‌ها تأمین زیر ساخت‌های منطقه است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۰ پروژه عمرانی حوزه راه و مسکن است، افزود: عملیات اجرایی ۱۲ طرح نیز طی هفته دولت آغاز می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه پروژه‌های هفته دولت نیازهای زیرساختی مناطق روستایی و شهری را رفع می‌کند، ابراز داشت: این اقدامات ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و بهبود کیفیت زندگی و ایجاد اشتغال را به همراه دارد.

عمیدی تصریح کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و پروژه‌های خود مالکی، صدها واحد مسکونی در شهرک‌های فدک ۲، بهداری ۲، کوثر، سرند گلوبال، سنگسر و شهرهای کوچک منطقه تکمیل شدند.

وی افزود: آسفالت حفاظتی و روکش گرم محور شاهرود – طرود، اصلاح محور میامی – جاجرم، تکمیل محور خیج – کلاته خیج، احداث فضاهای آموزشی و ورزشی، پارک محله‌ای، احداث کانال دفع سیلاب میامی، و آماده‌سازی نهایی شهرک‌های فدک و گل‌ها در دستور کار قرار گرفته است.