ایوب همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد گ: در مجموعه آموزش و پرورش استثنایی استان، بیش از ۷۵۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه در ۱۹ آموزشگاه استثنایی تحت پوشش خدمات آموزشی و توانبخشی قرار دارند.

وی بیان کرد: در این آموزشگاه‌ها، ۲۷۰ معلم متخصص با عشق و تعهد در خدمت دانش‌آموزان عزیز هستند و تمام تلاش خود را برای شکوفایی استعدادهای آنان به‌کار می‌گیرند.

وی افزود: ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان دارای معلولیت از اولویت‌های اصلی ماست و بر تخصیص امکانات مناسب برای رشد علمی، فرهنگی و ورزشی این عزیزان تأکید ویژه‌ای داریم.