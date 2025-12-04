  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

همتی: ۷۵۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه در استان ایلام تحصیل می کنند

ایلام - رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان ایلام گفت: در حال حاضر ۷۵۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه در استان ایلام تحصیل می کنند.

ایوب همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد گ: در مجموعه آموزش و پرورش استثنایی استان، بیش از ۷۵۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه در ۱۹ آموزشگاه استثنایی تحت پوشش خدمات آموزشی و توانبخشی قرار دارند.

وی بیان کرد: در این آموزشگاه‌ها، ۲۷۰ معلم متخصص با عشق و تعهد در خدمت دانش‌آموزان عزیز هستند و تمام تلاش خود را برای شکوفایی استعدادهای آنان به‌کار می‌گیرند.

وی افزود: ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان دارای معلولیت از اولویت‌های اصلی ماست و بر تخصیص امکانات مناسب برای رشد علمی، فرهنگی و ورزشی این عزیزان تأکید ویژه‌ای داریم.

