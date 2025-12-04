وزیر دادگستری برای دومین بار به سیستان و بلوچستان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه سراوان وارد استان سیستان و بلوچستان شد و مورد استقبال منصور بیجار استاندار، حجت الاسلام المسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری استان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی وجمعی از مدیران استانی قرار گرفت.

وزیر دادگستری به همراه جمعی از معاونین ونمایندگان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها برای دومین بار به سیستان و بلوچستان سفر کرده است تا به صورت میدانی برخی مشکلات و کمبودها را در حوزه سراوان بزرگ مورد بررسی قرار دهد.

وی پیش از این در نخستین سفر خود به استان با حضور در منطقه سیستان، با نمایندگان اقشار و اصناف مختلف مردم دیدار و در جلسات تخصصی به بررسی و حل موضوعات و مسائل این منطقه پرداخت.