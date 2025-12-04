وزیر دادگستری: استخدام قضات بومی در دیوان عالی کشور فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل مردم سراوان، گفت: دولت نگاه ویژه‌ای به توسعه سیستان و بلوچستان دارد و پروژه‌های مهم زیرساختی و عمرانی در حال اجرا هستند.

وزیر دادگستری بیان کرد: برنامه اجرایی توسعه استان آماده است و رئیس جمهور تأکید کردند که استاندار شخصاً در جلسه هیأت دولت حضور داشته باشد تا بررسی و اجرایی شود.

رحیمی به پروژه‌های راه و حمل‌ونقل استان اشاره کرد و تصریح کرد: این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای ارتباطات داخلی، مسیر دسترسی کشورهای آسیای میانه به دریا را فراهم می‌کند و نقش مهمی در تجارت بین‌المللی دارد.

وی از تفویض اختیارات ویژه به استانداران مرزی برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و توضیح داد: پیشنهاد این تصمیم توسط آقای بیجار استاتدار سیستان وبلوچستان برای اولین بار داده شد و این اقدام موجب کاهش مشکلات تأمین کالا برای مردم استان خواهد شد.وی درباره برنج وارداتی نیز گفت که ارز ترجیحی حذف شده اما تفاوت قیمت از طریق کالابرگ به مردم بازگردانده می‌شود تا عدالت در توزیع رعایت شود و رانت و فساد از بین برود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید پروژه فاز دوم ندامتگاه سراوان اشاره کرد و گفت: با تکمیل این پروژه، امکان انتقال زندانیان به محل سکونت خانواده‌ها فراهم می‌شود.همچنین اعلام شد که زندانیان واجد شرایط استان برای یک هفته مرخصی خواهند داشت، مشروط بر اینکه امنیت مردم به خطر نیفتد.