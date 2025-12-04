  1. ورزش
با حضور ۳۳ تیم صورت گرفت؛

آغاز چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جودوی قهرمانی کشور در مشهد

چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جودو قهرمانی کشور که انتخابی تیم ملی نیز خواهد بود با حضور ۳۳ تیم از ۳۱ استان در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور جودوی بزرگسالان ایران، از ساعت ۹ صبح امروز (پنجشنبه ۱۳ آذر) در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شد.

در این دوره از رقابت‌ها ۳۳ تیم از ۳۱ استان کشور حضور یافته‌اند و طی دو روز در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات که یکی از مهم‌ترین رویدادهای سالانه تقویم جودوی کشور محسوب می‌شود، فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادها و انتخاب نفرات برتر جهت حضور در اردوهای تیم ‌ملی به شمار می‌رود.

رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی و اعضای کادر فنی تیم ملی نیز در سالن مسابقات حضور دارند تا عملکرد ورزشکاران را از نزدیک ارزیابی کرده و برترین‌ها را برای حضور در اردوهای تیم های ملی انتخاب کنند.

    • ناشناس IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      از این آقای ممدوف از نظر فنی چیزی ندیدیم تازه فدراسیون جودو با حرکت عجیب سه رده به ایشان سپرده
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 0
      پاسخ
      کاراته و تکواندو و ووشو نایب قهرمان جهان شده اند در حالی که جودو هفتم اسیا شده ؟ بنظر شما جودوی میراسماعیلی نابود نشده است ؟ برگزاری قهرمانی کشور رقابت روتین است . لیگ کجاست ؟

