به گزارش خبرنگار مهر، چهلوهشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور جودوی بزرگسالان ایران، از ساعت ۹ صبح امروز (پنجشنبه ۱۳ آذر) در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شد.
در این دوره از رقابتها ۳۳ تیم از ۳۱ استان کشور حضور یافتهاند و طی دو روز در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت میپردازند.
این مسابقات که یکی از مهمترین رویدادهای سالانه تقویم جودوی کشور محسوب میشود، فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادها و انتخاب نفرات برتر جهت حضور در اردوهای تیم ملی به شمار میرود.
رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی و اعضای کادر فنی تیم ملی نیز در سالن مسابقات حضور دارند تا عملکرد ورزشکاران را از نزدیک ارزیابی کرده و برترینها را برای حضور در اردوهای تیم های ملی انتخاب کنند.
