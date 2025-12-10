ممدُف: مردم آذربایجان پزشکیان را دوست دارند/ملاک انتخاب را تغییر دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، رشاد ممدُف در تحلیل سطح مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان که به میزبانی مشهد برگزار شد، گفت: بیشتر شرکتکنندگان جوان و نوجوان بودند و تجربه کمی داشتند اما در مجموع ورزشکاران خوبی شرکت کرده بودند و سطح مسابقات مطلوب و قابل قبول بود.
وی تاکید کرد: امسال ملاک ما برای انتخاب نفرات جهت دعوت به اولین اردوی تیم ملی، کیفیت عملکرد است نه کمیت. در سالهای گذشته طبق قوانین فدراسیون نفرات اول تا سوم به اردو راه پیدا میکردند اما این دوره فقط عملکرد فنی برای ما اهمیت دارد.
او درباره اهداف پیش روی تیم ملی جودو نیز خاطرنشان کرد: در اردوی پیش رو قصد داریم تواناییهای فیزیکی و بدنی ورزشکاران را بررسی کنیم و برای مسابقات مهمی که پیش رو داریم آمادهشان کنیم. این اردو بسیار مهم است چون قرار است از نظر فیزیکی و تاکتیکی سطح جودوکاران را ارتقا دهیم و اشتباهات و ضعفهای موجود را اصلاح کنیم.
سرمربی تیم ملی جودو با اشاره به حمایت مسئولان ورزش کشور از این رشته گفت: دکتر مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک در فدراسیون حضور پیدا کردند و تمام برنامههایی که ارائه داده بودم را بررسی کردند. خوشبختانه همه برنامهها مورد تأیید ایشان قرار گرفت و از وقتی که گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم طبق همین برنامهها پیش برویم و در دو رویداد مهم جهانی و مسابقات آسیایی ناگویا عملکرد خوبی داشته باشیم.
ممدُف در بخش دیگری از این گفتگو به دیدار اخیر خود با دکتر پزشکیان رئیسجمهور ایران اشاره کرد و گفت: چند روز پیش افتخار داشتم که با دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور دیدار کنم. من ایشان را بسیار دوست دارم، چون همزبان ما هستند و فردی صادق و مهرباناند. نه فقط من، بلکه مردم کشور آذربایجان نیز ایشان را صمیمانه دوست دارند و اخبار و فعالیتهایشان را دنبال میکنند.
او همچنین درباره جلسه هفته گذشته با دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش ایران گفت: به همراه رئیس فدراسیون، مربی و سرپرست تیم ملی، دیداری با آقای احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان داشتیم. در این جلسه نتایج مسابقات جوانان بحرین و رقابتهای کشورهای اسلامی را تشریح کردم و درباره تیمهای پایه بهویژه نوجوانان توضیحات مفصلی ارائه دادم. آقای دنیامالی از برنامهها و اهداف آینده ما کاملاً حمایت کردند و قول مساعد دادند.
سرمربی تیم ملی جودو سپس به ارزیابی عملکرد جودوکاران ایران در رویدادهای اخیر پرداخت و گفت: ورزشکاران ما در مسابقات کشورهای اسلامی عمدتاً جوان بودند و با حریفانی رقابت کردند که رنکینگ بالاتری داشتند. اما عملکردشان برای من رضایتبخش بود و مطمئن هستم در آینده نتایج بهتری کسب میکنند. ثابت شد که میتوانند مقابل همین حریفان بایستند و حتی پیروز شوند. من یقین دارم که به مدالهای بیشتری دست پیدا خواهیم کرد.
رشاد ممدُف با اشاره به موفقیتهای جودو ایران در بازیهای آسیایی جوانان که به میزبانی بحرین برگزار شد، گفت: در مسابقات بحرین پنج مدال به دست آوردیم؛ چهار مدال توسط پسران و یک مدال توسط دختران ما کسب شد. این نتایج نشان میدهد جودوی ایران در حال رشد است. جودوکاران جوان ما در این مسابقات با حریفان قدرتمندی روبهرو شدند. این رده سنی برای ما اهمیت زیادی دارد چون پشتوانه تیم ملی بزرگسالان محسوب میشوند.
