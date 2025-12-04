به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در دیدار با حجتالاسلام سید مصطفی حسینی، نماینده ولیفقیه در استان زنجان و امام جمعه زنجان، بر ضرورت حضور میدانی، توجه به مطالبات مردم و تسریع در اتمام پروژههای نیمهتمام تأکید کرد و از پیشرفت قابل توجه طرحهای مسکن و حملونقل در استان خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، الگوی ما در وزارتخانه، شنیدن دقیق مسائل مردم و حضور میدانی برای درک واقعی شرایط است»، دیدار با نمایندگان ولیفقیه در استانها را فرصتی ارزشمند برای اطلاع مستقیم از دغدغهها دانست و گفت این دیدارها زمینه ارائه گزارش شفاف از اقدامات انجامشده را فراهم میکند.
صادق با اشاره به پروژههای مؤثر استان، اعلام کرد: برخی طرحها به افتتاح رسیده و برخی نیز در آستانه بهرهبرداری هستند.
وی نقش استاندار زنجان را در پیشبرد امور «دقیق و مبتنی بر پشتکار جدی» توصیف کرد و حضور چندساله مهندس بیات منش در استان را عامل انتخاب صحیح پروژهها دانست.
پیشروی زنجان در حوزه مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: استان زنجان در اجرای قانون جوانی جمعیت و ساخت مسکن حمایتی، از بسیاری استانها جلوتر است و برخی پروژههای متوقفشده نیز با اقدامات اصلاحی و جلوگیری از انحراف دوباره فعال شدهاند.
صادق به یکی از مهمترین طرحهای استان اشاره کرد و گفت: پروژه دوخطهکردن مسیر ریلی که بیش از دو دهه پیگیری شده و حدود سه سال متوقف بود، در سال گذشته و بهویژه در هشت ماه اخیر وارد فاز بهرهبرداری بخشهایی از مسیر شده است که این اقدام مؤثر در حملونقل مسافر و کالا است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر اتمام پروژههای نیمهتمام، نقشه راه جدی ماست.
وی افزود: وزارتخانه تلاش میکند با وجود محدودیتها، جمعبندی پروژههای جادهای، ریلی و مسکن را تکمیل و مصوبات لازم برای شتابدهی به آنها را نهایی کند.
فرزانه صادق ابراز امیدواری کرد: مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی در استان زنجان مورد رضایت مردم قرار گیرد.
