لزوم تقویت همزمان آموزش، پژوهش و ارتباط با جامعه در دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست فعالان تشکلها، کانونهای فرهنگی و انجمنهای ورزشی واحد ارومیه، با اشاره به تجربههای اخیر کشور، عناصر اصلی اقتدار ملی را «رهبری دینی، انسجام ملی، علم و فناوری پیشرفته و نیروهای مسلح» برشمرد.
جهانبین دستاوردهای دفاعی کشور را نتیجه تلاش دانشمندان داخلی و نمادی از قدرت بازدارندگی مبتنی بر علم بومی دانست.
وی نقش تشکلهای دانشجویی را در حفاظت از این دستاوردها و بهکارگیری ظرفیتها برای حل چالشهای ملی و استانی حیاتی خواند.
همچنین جهانبین در مراسم سیوهفت مین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و هفته پژوهش نیز حضور یافت.
وی در این مراسم با گرامیداشت یاد شهید دکتر طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه، انتخاب دکتر بیژن رنجبر به ریاست دانشگاه را فرصتی برای تداوم مسیر تحول با تدبیر و قدرت بیشتر خواند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اشاره به ارتباط مؤثر دانشگاه با دولت و حمایتهای استانداری، بر لزوم تقویت همزمان آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگ و ارتباط با جامعه تأکید کرد.
جهانبین در پایان، تقویت دانشگاه را شرط لازم برای توسعه صنعت و جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی با حمایتهای استانداری، نقش پیشروی خود در توسعه علمی و فرهنگی را ایفا کند.
نظر شما